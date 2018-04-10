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    Экспресс дня. Без сенсаций

    Прогнозы и ставки на футбол 10 апреля

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    theguardian.com
    Ждать ли чуда от Гвардиолы?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    После унижения на «Энфилде» от Хосепа Гвардиолы ждали победы в дерби, а вместе с ней — чемпионства. И к 45-й минуте все шло так, как и хотел испанский тренер — «Сити» вел 2:0 и мог забить еще 3-4 (Стерлинг, ты с нами?). Хозяева вели игру, закапывая соперника, который вообще не мешал и не бил по воротам – 0 ударов за тайм (впервые с октября 2015-го). Общую беспомощность «дьяволов» отражала статистика Ромелу Лукаку: точно пасовал бельгиец лишь разводя мяч в центре поля. Однако после перерыва «МЮ» будто подменили. Как потом признался Джесси Лингард, гости поняли, что не хотят быть «клоунами» на чужом празднике.

    Для «Сити» последствия 2:3 не фатальны — салют всего лишь перенесли. Однако осадочек, прямо скажем, остался. И если бы после победы в дерби и золотых медалей Гвардиола проиграл бы Клоппу, ему бы простили. А так — только победа во вторник. Любой ценой. И желательно — с разницей в четыре мяча.

    Хотя это, конечно, из области фантастики. Оборона «Ливерпуля» часто сбоит, и ее не зря иногда называют «дырявой», но чтобы проиграть в четыре мяча... И при этом не забить? Ну уж нет, в такой расклад мы не верим.

    Ставка: обе команды забьют за 1,51.

    «Рома» — «Барселона»

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    «Барселона» вслед за 4:1 в первом матче с «Ромой» одержала победу и в чемпионате, уверенно разобравшись с «Леганесом» (3:1). Больше других старался Месси: на счету аргентинца перед субботней встречей было 26 забитых мячей – на один больше, чем у всего «Леганеса». По прошествии получаса игры в актив Лео добавилось еще два гола – очередной неберущийся удар со штрафного и точный выстрел с близкого расстояния. Окончательный счет в концовке установил он же, оформив свой 40-й хет-трик в футболке «Барселоны». Впечатляет? Не то слово.

    Особенно на фоне «достижений» «Ромы», которая, кажется, «поплыла» и рискует остаться и без полуфинала ЛЧ, и вообще без Лиги чемпионов на следующий сезон — идущий пятым «Лацио» отстает всего на три очка. Хотя в игре с «Фиорентиной» (0:2) римляне чуть ли не весь матч провели у чужой штрафной, но то мазали, как попавший с двух метров в штангу Джеко, то за минуту дважды проверяли на крепость перекладину. Флорентийцы же показали в атаке едва ли не стопроцентный КПД.

    5,24Экспресс

    Почему-то кажется, что даже не особо мотивированная «Барселона» (хотя как можно быть немотивированным, выступая на «Олимпико»?) сможет повторить трюк «Виолы» и оставить Эусебио Ди Франческо с носом. Благо, сейчас в порядке все — начиная от тер Штегена и заканчивая Месси.

    Ставим на...

    Ставка: «Барселона» не проиграет и ТБ 2,5 за 1,95.

    «Астон Вилла» — «Кардифф»

    Чемпионшип. 42-й тур

    Всего одна победа в последних пяти турах при трех поражениях — и вот «Астон Вилла» уже четвертая и отстает от своего ближайшего соперника, расположившегося на второй строке, на 7 очков. Похоже, Стив Брюс действительно может остаться без Джона Терри — вряд ли ветеран захочет провести еще один сезон в Чемпионшипе.

    Ближайшие события

    Но посыпать голову пеплом пока, конечно же, рано. Впереди — пять финалов, первый из которых — уже сегодня. «Кардифф» в двух матчах апреля также взял всего один пункт и сейчас рискует пропустить вперед набравший ход «Фулхэм». Т.е. с мотивацией у гостей проблем тоже не будет.

    А раз так — ждем много борьбы. И мало голов. Все-таки цена ошибки очень высока.

    Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,78.

    Общий коэффициент – 5,24.

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  • Экспресс дня. Без сенсаций
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