Прогнозы и ставки на футбол 9 апреля

«РБ Лейпциг» — «Байер»

Чемпионат Германии. 29-й тур

В 27-м туре команда Ральфа Хазенхюттля победила «Баварию» (2:1), прервав череду неудач, а затем закрепила успех гостевой викторией на поле «Ганновера» (3:2). Не сказать, что «96-е» в чем-то особо уступали «быкам», но все же более высокий класс гостей сыграл свою роль. Гости позволяли подопечным Андре Брайтенрайтера угрожать своим воротам, но в ответ организовывали грамотные контратаки, которые и стали залогом победы.

Посреди недели «Лейпциг» одержал третью победу кряду, огорчив «Марсель» — 1:0. Счет мог быть и более крупным, но и «провансальцы», не будем скрывать, могли забить мяч-другой.

К игре «быков» в обороне остается масса вопросов. Номинальный центрхав Конрад Лаймер нередко допускает позиционные ошибки на правом фланге обороны, а 18-летний центрбек Ибрахима Конате слишком часто проигрывает в единоборствах. Понятно, что Хазенхюттль активно использует ротацию, но против более сильных противников на финише сезона это может сыграть злую шутку. Осечка может случиться уже сегодня — в Лейпциг едет «Байер», являющийся одним из основных конкурентов «РБ» за место в топ-4.

Учитывая, что с атакой у «фармацевтов» все отлично, поставим на...

Ставка: обе команды забьют за 1,51.

«Вильярреал» — «Атлетик»

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Вильярреал» в прошлом туре шокировал всю Испанию, умудрившись проиграть беспросветному аутсайдеру чемпионата «Малаге» (0:1). Это позволило всем конкурентам подобраться к «субмарине» и до предела обострить гонку за пятое место — «Бетис» и «Севилья» отстают на один пункт, а «Жирона» — на три.

«Субмарина» постарается реабилитироваться за апсет в матче с «Атлетиком», у которого, благо, уже нет задач на сезон — баски болтаются в середине таблицы и даже не мечтают о еврокубках. После 0:2 на поле «Барселоны» Адуриц и Ко разошлись миром с «Сельтой» (1:1) — игра была абсолютно ничейная.

4,72Экспресс

Уверены, что и сегодня от подопечных Хосе Анхеля Сиганды не стоит ждать голевой феерии. Как, впрочем, и от хозяев. Они-то точно будут играть с оглядкой на оборону, понимая, что мечта о топ-5 может так и остаться мечтой.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,54.

ЦСКА — «Динамо»

Чемпионат России. 25-й тур

Оба клуба неплохо продолжили сезон весной, но давайте скажем прямо — ЦСКА объективно сильнее. На расстановку сил не повлияет даже то, что «армейцы» сыграли на неделе на матч больше, погостив у лондонского «Арсенала» (1:4).

И пусть вас не смущает статистика — Виктор Гончаренко в своей тренерской карьере еще ни разу не побеждал «Динамо» — ноль побед в пяти матчах при двух поражениях и разнице мячей 4:7. Зато единственную дуэль у Дмитрия Хохлова он выиграл («Кубань» – «Урал» – 0:2 на старте сезона-2015/16).

«Динамо» находится очень близко к зоне вылета, но брать очки «бело-голубым» предстоит с другими соперниками.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 3,5 за 2,03.

Общий коэффициент – 4,72.

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