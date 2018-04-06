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    Экспресс дня. Битва аутсайдеров на «Риасоре»

    Прогнозы и ставки на футбол 6 апреля

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    Перед матчем с «Сент-Этьеном» ПСЖ завоевал второй трофей в сезоне
    Перед матчем с «Сент-Этьеном» ПСЖ завоевал второй трофей в сезоне
    psg.fr
    Голы в Ла-Корунье, Ганновере и Сент-Этьене.

    «Депортиво» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур

    «Малага» и ее предсмертные конвульсии на выходных шокировали «Вильярреал» (1:0), который в прошлом туре по делу нанес поражение самому «Атлетико». Как это произошло? Все просто — «анчоусы», одной ногой прописавшиеся в Сегунде, вышли на поле раскрепощенными и спокойно играли в футбол, тогда как гости были чрезмерно зажаты и испуганы потенциальной потерей очков. Это и сыграло с ними в злую шутку — Кастро реализовал пенальти и принес своей команде первую с 10 декабря (!) победу.

    А вот «Депортиво» не удивил, продлив свою серию без побед до 15 матчей — команда Кларенса Зеедорфа проиграла на мадридской «Ванде», хотя имела несколько шансов на сенсацию — только Лукас Перес дважды выходил один на один. Не повезло.

    Но, может, все-таки повезет на «Риасоре»? «Депортиво» на своем поле проиграл лишь раз с конца января (при 4 ничьих), а «Малага» — абсолютно худшая команда Примеры по гостевым поединкам. Все сходится?

    Ставка: победа «Депортиво» за 1,90.

    «Ганновер» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    «Вердер» в минувший уик-энд обыграл Франкфурт Нико Ковача (2:1) и практически гарантировал себе место в Бундеслиге на следующий сезон — музыканты на 10 очков выше зоны плей-офф и уже вряд ли растеряют свое преимущество. В составе бременского клуба отличился Златко Юнузович, а победу хозяевам принес автогол в исполнении защитника Давида Абрахама.

    5,61Экспресс

    «Ганновер» же выдал абсолютно сумасшедший матч с «Лейпцигом» — «96-е» дважды подбирались к «быкам» на расстояние одного гола и прилично поддавливали в концовке, но избежать поражения не смогли — 2:3. Страшно сказать, но это поражение стало для Андре Брайтенрайтера пятым кряду. С конца января (а на дворе уже апрель) команда одержала всего одну победу и скатилась на 13-е место. У того же «Вердера» уже на 4 очка больше.

    Уверены, что сегодня «Ганновер» постарается прервать череду неудач, но удастся ли ему остановить бременцев, которые определенно на ходу?

    Ставка: обе команды забьют за 1,66.

    «Сент-Этьен» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 32-й тур

    Пока набравший ход «Сент-Этьен» громил разваливающийся «Нант» Клаудио Раньери (3:0), ПСЖ завоевал очередной трофей, победив с аналогичным счетом «Монако» в финале Кубка лиги. Уже в дебюте встречи подопечные Унаи Эмери забили два мяча, и к обоим был причастен бывший монегаск Килиан Мбаппе — сперва он заработал пенальти, который реализовал Кавани, а затем разогнал контратаку и своевременно отдал на Ди Марию. В концовке первой и начале второй 45-минутки «Монако» имел несколько шансов сократить отставание, но не забил, а к 65-й минуте окончательно «выдохся» и ближе к финальному свистку пропустил еще раз.

    Ближайшие события

    Считаем, что «Сент-Этьен» (команда на подъеме, ее лидеры в хорошем тонусе, ролевики – не отстают) на своем поле обязан сыграть как минимум не хуже, чем «Монако». Ну и, конечно, забить. Все-таки в обороне ПСЖ частенько сбоит. Другое дело, что не каждый соперник способен этим воспользоваться.

    Но у «зеленых» будут все шансы.

    Ставка: обе команды забьют за 1,78.

    Общий коэффициент – 5,61.

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    Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?Прогнозы и ставки на футбол 5 апреля
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  • Экспресс дня. Битва аутсайдеров на «Риасоре»
  • 5,61
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