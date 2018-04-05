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    Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?

    Прогнозы и ставки на футбол 5 апреля

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    На выходных «канониры» «разбили» «Сток Сити» (3:0)
    На выходных «канониры» «разбили» «Сток Сити» (3:0)
    theguardian.com
    Голы в Лондоне, Лейпциге и Риме.

    «Арсенал» — ЦСКА

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    «Арсенал» перед визитом ЦСКА провел посредственную игру с одним из главных аутсайдеров сезона «Сток Сити» (3:0). Обамеянгу и компании многое позволяли, что типично для нынешних «гончаров», однако с игры «канониры» забили лишь раз. Еще два – с пенальти. Впрочем, на турнирном положении лондонцев это никак не сказалось — за 7 туров до финиша «Арсенал» отстает от «Тоттенхэма» на 13 очков. Единственный шанс Арсена Венгера зацепиться за Лигу чемпионов — выиграть Лигу Европы.

    Первый шаг на пути к цели — московские «армейцы». Подопечные Виктора Гончаренко едут в Лондон с хорошим настроением (на выходных была одержана победа в Ростове со счетом 2:1 — спасителем вновь стал Понтус Вернблум), но с минимальными шансами на чемпионство. ЦСКА идет вровень со «Спартаком» по потерянным очкам, но на сегодняшний день прорыв «армейцев» на самый верх таблицы – событие маловероятное. Почему? Во-первых, сложность оставшихся матчей у москвичей выше, чем у остальных претендентов на корону. Во-вторых, помимо семи игр в чемпионате, есть еще как минимум две в Лиге Европы – против лондонского «Арсенала». Апрель у «красно-синих» с их скромными кадровыми ресурсами – жесточайший!

    И самое страшное (для нас с вами, конечно же), что возможности для маневра у Гончаренко попросту нет.

    «Арсенал» должен решать все вопросы с выходом в полуфинал уже сегодня.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой -1,5 за 2,05.

    «РБ Лейпциг» — «Марсель»

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    «Лейпциг» в минувший уик-энд едва не упустил перевес в два мяча, но третий гол «Ганновера» на последних минутах не был засчитал после просмотра повтора. Итог — гостевые 3:2 и заветное четвертое место благодаря «помощи» со стороны конкурентов из «Байера» и «Айнтрахта».

    6,39Экспресс

    «Марсель» в субботу также порадовал своих поклонников, разобравшись с «Дижоном» (3:1). Руди Гарсия настолько не сомневался в успехе, что впервые включил в состав 18-летнего защитника Камара – самого юного марсельца за последние 10 лет. Благо, у команды хватает опытных мастеров. Таких, как Пайет, с шестью результативными передачами являющийся лучшим ассистентом в чемпионатах «большой пятерки» в 2018 году. Достаточно посмотреть, как он ассистировал Жермену. Ложкой дегтя стала травма голкипера Манданда, но и это не должно помешать «провансальцам» забить важный выездной гол.

    Хозяева также не уйдут с поля без забитого мяча, а потому есть смысл поставить на...

    Ставка: обе команды забьют за 1,76.

    «Лацио» — «Ред Булл»

    Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

    «Лацио» на выходных устроил себе проблемы — к 60-й минуте встречи с аутсайдером «Беневенто» римляне играли в большинстве и «горели» 1:2, однако перевернули все с ног на голову тремя результативными атаками в течение восьми минут. Переломным стал удар бывшего нападающего «Локомотива» Кайседо, а Иммобиле с 26 голами повторил клубное достижение Эрнана Креспо семнадцатилетней давности.

    Ближайшие события

    «Ред Булл» после выноса «Боруссии» одержал две победы в национальном чемпионате с общим счетом 7:0 и сейчас лидирует в таблице с преимуществом в 7 очков.

    Очевидно, что в такой ситуации можно сосредоточиться на еврокубках и отгрузить один-два мяча «Лацио», который в защите не идеален. Но также хорош в атаке.

    Ставка: обе команды забьют за 1,77.

    Общий коэффициент – 6,39.

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    Экспресс дня. Результативный футбол на «Энфилде»Прогнозы и ставки на футбол 4 апреля
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  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • 6,39
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