Прогнозы и ставки на футбол 3 апреля

«Севилья» — «Бавария»

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Первый за 60 лет выход «Севильи» в четвертьфинал ЛЧ так взбодрил команду Винченцо Монтеллы, что субботнюю встречу против «Барселоны», еще одного участника 1/4, «нервионцы» начали очень мощно. Атаки южан выглядели гораздо острее — Корреа несколько раз выходил на ударную позицию, Муриэль бил головой Муриэль, несколько моментов упустил Васкес. Кстати, именно ему суждено было открыть счет – центр обороны каталонцев потерял аргентинского полузащитника, и тот беспрепятственно пробил Тер Штегена. Всего через пять минут после перерыва «Севилья» удвоила преимущество, воспользовавшись очередной грубой ошибкой гостей в обороне. И когда казалось, что грядет мини-сенсация, «Барса» умудрилась отыграться, за что должна благодарить «туза» по имени Лео Месси.

«Бавария» на выходных играла четвертое в сезоне немецкое класико и устроила «Боруссии» форменную порку — 6:0 с хет-триком великого Роберта. Команда Юппа Хайнкеса вышла на поле рвать и метать, с ходу приступив к методичному уничтожению «шмелей» — только за первые 45 минут в ворота гостей влетели пять мячей. Во втором тайме чемпион оказался не столь кровожадным, «ограничившись» теннисным результатом.

Очевидно, что сделать такую же отбивную из «Севильи» немцы не смогут — испанский клуб умеет защищаться, что могут подтвердить и «МЮ», и та же «Барселона». Думается, хозяева попытаются засушить игру и не пропустить. Как минимум в первом тайме это у них должно получиться.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1,97.

«Ювентус» — «Реал»

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Ювентус» перед встречей с «Реалом» разобрался с очередным выскочкой — «Милан», до того не знавший поражений на протяжении 10 туров, ощутил волшебство левой ноги Дибалы, забившего уже седьмой в чемпионате гол из-за пределов штрафной. Да, на исходе получаса Лео Бонуччи сравнял счет и весело отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды, но три очка в итоге все равно остались в Турине — шикарный удар головой Куадрадо выбил из под ног гостей почву, а гол Хедиры отправил «россонери» в седьмой кряду нокаут на туринском стадионе. Макс Аллегри может быть доволен — его команда оторвалась от «Наполи» уже на четыре очка и на всех парах мчится к очередному титулу.

5,65Экспресс

«Реал» в рамках подготовки к четвертьфиналу ЛЧ победил на Канарских островах, отгрузив местному «Лас-Пальмасу» три безответных мяча. Зинедин Зидан не рискнул выставить резерв, но предоставил отдых Иско, Луке Модричу, Серхио Рамосу и Криштиану Роналду. Без главной звездой функции забивалы на себя взвалили Гарет Бейл и Карим Бензема.

«Реалу» важно было победить островитян, чтобы максимально обострить борьбу за вторую строчку в таблице. Поражение «Атлетико» от «Вильярреала» (1:2) позволило «сливочным» приблизиться к «матрасникам» на расстояние четырех очков. Победа над «Лас-Пальмасом» сократила отрыв до одного балла – то, что нужно накануне мадридского дерби, которое состоится уже 8 апреля.

Но пока мыли об «Атлетико» нужно отложить в сторону — впереди поездка в Турин, где «Реал» год назад победил со счетом 4:1. В Италии ту оплеуху не забыли и, конечно же, постараются взять реванш.

Ставка: обе команды забьют за 1,90.

«Аталанта» — «Сампдория»

Футбол. Чемпионат Италии. 27-й тур

«Аталанта» воспользовалась пробуксовкой «Сампдории» и сумела ворваться в зону Лиги Европы — победа над «Удинезе» (2:0), который еще совсем недавно претендовал на выступления в еврокубках, но после пяти поражений кряду оказался в положении «команде ничего не светит», позволила подопечным Джан Пьеро Гасперини оторваться от ближайшего соперника на три очка.

Учитывая, что «Самп» в последнее время выглядит просто ужасно (четыре поражения в пяти предыдущих турах), отрыв «оробичи» может увеличиться до шести пунктов.

Кстати, оба предыдущих матча в Бергамо завершились для «Сампдории» пусть минимальными, но поражениями (0:1 и 1:2).

Ставка: победа «Аталанты» за 1,51.

Общий коэффициент – 5,65.

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