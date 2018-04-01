ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?

    Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Антонио Конте
    Антонио Конте
    skysports.com
    Победы «Шахтера» и «Вердера», столичное дерби на «Стэмфорд Бридж».

    «Заря» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. 25-й тур

    В Запорожье встретятся третья и первая команды турнирной таблицы Премьер-лиги.

    «Шахтер» весной набрал просто-таки невероятный ход и лишь чудом не прошел «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов. на внутренней же арене у «горняков» конкурентов нет. В 24-м туре подопечные Паулу Фонсеки одержали очередную крупную победу (пятую кряду) и обновили национальный рекорд. Случилось это в так называемом донецком дерби. По географическому принципу оно таким и является, но по качеству сопротивления — никак нет. «Мариуполь» был слабее и еще до перерыва пропустил два мяча.

    Против «Зари», которая, кажется, наконец-то нащупала свою игру и вернулась на уже привычную третью строку, «горнякам» не поможет ведущий защитник Ярослав Ракицкий, но и без него гости обязаны побеждать и брать реванш за прошлые обиды. Речь, конечно же, о декабрьских 1:2, когда у чемпиона удалили сразу троих игроков, а «Заря» забила два мяча в компенсированное время.

    Ставка: победа «Шахтера» и ТБ 2,5 за 2,00.

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    Сдавший чемпионские полномочия «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов – отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет уже пять очков, и поражение в очном противостоянии может поставить крест как на еврокубковых амбициях «пенсионеров», так и на будущем Антонио Конте.

    «Тоттенхэму», впрочем, также нельзя проигрывать, потому что в оставшихся матчах у команды почти не будет права на ошибку. Например, в 34-м туре «шпоры» встретятся с «Манчестер Сити», который к тому времени, скорее всего, уже оформит чемпионский титул.

    7,90Экспресс

    При этом у «Сперс» есть одна большая проблема — травма Гарри Кейна. Маурисио Почеттино утверждает, что нападающий восстанавливается с опережением графика, и если англичанин все же выйдет на поле, то шансы «шпор» одержать первую с 1990-го года победу на «Бридж» резко возрастут. Если нет, то фаворитом будет уже «Челси». У которого, кстати, есть положительные новости — Альваро Мората, боровшийся с собственной спиной, готов на 100%.

    А раз так — ждем развеселого футбола от тех, кому отступать уже точно некуда.

    Ставка: обе команды забьют за 1,74.

    «Вердер» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

    «Айнтрахт» перед международным перерывом без видимых проблем обыграл рискующий угодить в «стыки» «Майнц» (3:0), отгрузив гостям три мяча в первые 45 минут, и совершил рывок с пятого места в зону Лиги чемпионов, обойдя «Байер» и сравнявшись по очкам с Дортмундом.

    Ближайшие события

    Бременцы также набрали приличный ход и уже могут задумываться о безопасном финише сезона — все благодаря четырехматчевой серии без поражений с тремя победами. Две из которых были одержаны дома. Вообще «музыкантам» очень подходит фраза про свой дом и крепость — на «Везерштадион» команда не проигрывает с конца октября (пять побед и три ничьи). Впечатляет? И нас тоже.

    Еще недавно бременцы имели одинаковое количество очков с 16-ой командой лиги, сейчас — восемь баллов отрыва.

    Парни Нико Ковача претендуют на нечто большее, чем «не вылететь», но взять три очка в Бремене им будет очень непросто. Ставим на...

    Ставка: победа «Вердера» за 2,27.

    Общий коэффициент – 7,90.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»Прогнозы и ставки на футбол 31 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?
  • 7,90
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Видео
  • трансляции
    событий
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов