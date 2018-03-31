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    Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»

    Прогнозы и ставки на футбол 31 марта

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    Футболисты «Ливерпуля»
    Футболисты «Ливерпуля»
    liverpoolfc.com
    Победы «Ливерпуля» и «МанСити», голы на «Олд Траффорд».

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    «Ливерпуль» перед международным перерывом устроил «головомойку» «Уотфорду». Точнее, ее устроил лучший бомбардир АПЛ Мо Салах, отгрузивший в ворота «шершней» четыре мяча и сотворивший пару шедевров. Один из них в соцсетях активно сравнивают со знаменитым голом Месси, когда на газон легла вся защита «Баварии». К слову, на четыре забитых мяча египтятину понадобилось всего четыре удара – последний раз такой же безупречный покер оформил наш Андрей Аршавин в 2009 году.

    В сборной Салах тоже не молчал, расписавшись в воротах ведомой Криштиану Роналду Португалии. Это не спасло египтян от поражения, но заставило задуматься Станислава Черчесова. С Мо и без него «фараоны» — это две разные команды.

    Очевидно, что сейчас Салах пребывает в космической форме. И раз уж его не остановили чемпионы Европы, то вряд ли эта задача будет посильной для «Кристал Пэлас», который только в прошлом туре прервал серию поражений и выбрался из зоны вылета.

    Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 2,18.

    «Манчестер Юнайтед» — «Суонси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    «Манчестер Юнайтед» в последнем матче перед двухнедельной паузой в АПЛ без проблем прошел «Брайтон» (2:0) в четвертьфинале Кубка Англии, но результат той встречи всех интересовал меньше всего. Перед матчем Жозе Моуринью устроил самую громкую пресс-конференцию за время работы в «МЮ»: он вступал в перепалку с журналистами и с грозным видом пытался им доказать, что нет никакой разницы в том, на какой стадии вылетать из Лиги чемпионов. А после нее «проехался» по своим подопечным. «Матич – это остров характера, желания и контроля, окруженный отсутствием характера, желания и класса», – описал игру команды португалец. Очевидно, что градус вокруг «дьяволов» растет, и скоро что-то может взорваться.

    10,69Экспресс

    Помочь накалить обстановку может «Суонси», который заметно прибавил при Карлуше Карвальяле и сейчас играет, наверное, в самый интересный футбол среди всех команд второй половины таблицы АПЛ. Плюс ко всему, «лебеди» регулярно отбирают очки у лидеров. Из последних примеров — январские победы над «Ливерпулем» (1:0) и «Арсеналом» (3:1).

    Так что легкой жизни «МЮ» ждать не стоит.

    Ставка: обе команды забьют за 2,38.

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    Если «Эвертон» свой последний матч провел 17 марта, обыграв на заснеженном поле «Сток Сити» (2:1) благодаря дублю Дженка Тосуна, то «Манчестер Сити» отдыхал на неделю дольше — после 2:0 против того же «Сток Сити» «горожане» Пепа Гвардиолы отправились на мини-сбор в Абу-Даби, который был устроен для небольшой разгрузки команды в более теплых условиях в преддверии финишного отрезка сезона.

    Помогло ли это «Сити»? Узнаем уже сегодня.

    Ближайшие события

    Впрочем, в успехе гостей мы нисколько не сомневаемся. Во-первых, все лидеры «горожан» сейчас на ходу. Во-вторых, у «ирисок» переполнен лазарет. Сегодня «Эвертону» точно не помогут Гуйе, Холгейт, Дэвис, Маккарти, Стекеленбург, Сигурдссон (все — из-за травмы), а также Мангаля, который не выйдет на поле по условиям аренды.

    Смело ставим на команду Гвардиолы.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 2,06.

    Общий коэффициент – 10,69.

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  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • 10,69
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