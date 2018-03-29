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    Экспресс дня. Азаренко сделает еще один шаг к четвертому титулу

    Прогнозы и ставки на теннис 29 марта

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    Виктория Азаренко
    Виктория Азаренко
    miamiopen.com
    Азарено победит Стивенс, Андерсон — Карреньо-Бусту.

    Виктория Азаренко — Слоан Стивенс

    Теннис. Турнир в Майами. 1/2 финала

    Слоан Стивенс вышла в дебютный полуфинал турнира категории «Premier», разгромив экс-первую ракетку мира немку Анжелик Кербер — 6:1, 6:2.

    За выход в финал 13-я сеяная поспорит с трехкратной победительницей турнира в Майами и двукратным триумфатором Australian Open Викторией Азаренко, которая накануне в двух сетах разобралась с чешкой Каролиной Плишковой (7:5, 6:3) и стала первой с 2010 году полуфиналисткой турнира с wild card.

    Ранее пути Стивенс и Азаренко пересекались четыре раза. Виктория победила трижды, но было это давно — с 2013 по 2015 гг. Слоан же обыграла белоруску совсем недавно — 11 марта во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:1, 7:5).

    Впрочем, с тех пор Азаренко очень прибавила и уже одержала пять побед кряду, отдав соперницам лишь один сет — повезло латвийке Анастасии Севастовой. Уверены, что сегодня белоруска не допустит прежних ошибок, сыграет еще более агрессивно и в итоге победит. Возможно, в трех партиях.

    Ставка: ТБ 20,5 за 1,69.

    Александр Зверев — Борна Чорич

    Теннис. Турнир в Майами. 1/4 финала

    29-й сеяный хорват Борна Чорич вышел в четвертьфинал, обыграв другого «молодого и жутко талантливого» Дениса Шаповалова. Последний имел все шансы победить, но в третьей партии при счете 4:5 допустил три кряду двойных ошибки, проиграл свою подачу, а с ней — и матч (7:6 (7:2), 4:6, 6:4 в пользу Чорича).

    За выход в полуфинал Борна поспорит с 4-й ракеткой турнира Александром Зверевым, который стал автором двух камбеков во втором и третьем раундах и который не испытал проблем в 1/8 финала против австралийца Ника Кирьоса — 6:4, 6:4.

    4,11Экспресс

    Ранее Чорич и Зверев встречались дважды. Оба раза на харде (в Цинциннати-2015 и на US Open-2017), и в обоих случаях победил хорват. Правда, оба раза «на тоненького» — и в первом, и во втором матчах не обошлось без выяснений отношений на тай-брейке.

    Думается, жаркая «заруба» нас ждет и сегодня. Ставим на...

    Ставка: ТБ 21,5 за 1,57.

    Пабло Карреньо-Бутса — Кевин Андерсон

    Теннис. Турнир в Майами. 1/4 финала

    16-й сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста ворвался в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, разгромив соотечественника Фернандо Вердаско (6:0, 6:3). Следующим соперником испанца будет 6-я ракетка турнира южноафриканец Кевин Андерсон, а это значит, что мы увидим реванш прошлогоднего полуфинала US Open, в котором победу в четырех сетах одержал африканец.

    Андерсон вышел в четвертьфинал, остановив американца Фрэнсиса Тьяфо (7:6 (7:3), 6:3), для которого это был второй матч за день. До этого он, напомним, очень долго бодался с чехом Томашем Бердыхом.

    Ближайшие события

    Предстоящая встреча станет для Карреньо-Бусты и Андерсона шестой — в пяти предыдущих (в том числе 15 марта в Индиан-Уэллсе — 4:6, 6:3, 7:6 (8:6)) победил Кевин.

    Считаем, что Пабло не найдет противоядия игре соперника, но один сет все же заберет себе.

    Ставка: ТБ 21,5 за 1,55.

    Общий коэффициент – 4,11.

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  • Экспресс дня. Азаренко сделает еще один шаг к четвертому титулу
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