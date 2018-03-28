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    Экспресс дня. Свитолина идет дальше

    Прогнозы и ставки на теннис 28 марта

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    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
    miamiopen.com
    Свитолина возьмет реванш у Остапенко, Изнер вновь станет первой ракеткой США.

    Элина Свитолина — Елена Остапенко

    Теннис. Турнир в Майами. 1/4 финала

    4-я сеяная украинка Элина Свитолина вслед за Дарьей Гавриловой остановила и другую австралийку — Эшли Барти. 20-я ракетка мира вела 4:1 в первом сете, но в итоге уступила со счетом 5:7, 4:6.

    За дебютный выход в полуфинал турнира в Майами Свитолина поспорит с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» Еленой Остапенко, которая в матче 1/8 финала разобралась с двукратной победительницей Уимблдона Петрой Квитовой (7:6 (7:4), 6:3).

    Первая и пока единственная встреча Свитолиной и Остапенко завершилась в пользу последней — в 1/8 финала прошлогоднего Уимблдона латвийка победила в двух партиях (6:3, 7:6 (8:6)). Впрочем, с тех пор Элина заметно прибавила. Сейчас она действует чуть более агрессивно, прекрасно играет на задней линии и здорово подает. Плюс ко всему, она определенно сильнее Остапенко в вопросе психологии.

    В пользу украинки также говорят медленные корты.

    Ставка: победа Свитолиной 2:0 за 1,75.

    Винус Уильямс — Даниэль Коллинз

    Теннис. Турнир в Майами. 1/4 финала

    37-летняя Винус Уильямс сделала еще один шаг к четвертому титулу в Майами, победив в 1/8 прошлогоднюю чемпионку Йоханну Конту — американка проиграла первый сет 5:7, но разгромила британку в двух последующих — 6:1, 6:2.

    В четвертьфинале Уильямс-старшая сыграет с соотечественницей и квалифайером Даниэль Коллинз, которая ранее ни разу не добиралась до поздних стадий на турнирах категории Premier. В 1/8 финала 93-я ракетка мира, как и Винус, проиграла первый сет, но в итоге одержала волевую победу — 3:6, 6:4, 6:2 против пуэрториканки Моники Пуиг.

    7,25Экспресс

    Очевидно, что предстоящий матч с Уильямс — сложнейший и самый серьезный в карьере 24-летней уроженки Сент-Питерсберга. Ранее Коллинз не сталкивалась с соперницами такого класса.

    Уверены, что опыт Винус станет решающим фактором в этом противостоянии.

    Ставка: победа Уильямс 2:0 за 1,77.

    Джон Изнер — Чон Хен

    Теннис. Турнир в Майами. 1/4 финала

    17-й номер рейтинга ATP и любимчик местной публики Джон Изнер не испытал проблем на пути в четвертьфинал домашнего «Мастерса», переиграв 2-го сеяного хорвата Марина Чилича со счетом 7:6 (7:0), 6:3.

    Любопытно, что Чилич не заработал ни одного брейк-поинта, не очень удачно действовал на первой подаче (процент попадания — 58%) и просто ужасно — на приеме, выиграв всего 15% розыгрышей. Естетственно, все это — заслуга набравшего ход Изнера.

    Ближайшие события

    Путевку в полуфинал Джон разыграет с 19-м сеяным корейцем Чон Хеном, который в прошлом круге разобрался с португальцем Жоау Соузой — 6:4, 6:3.

    Очевидно, что у Изнера не будет проблем с мотивацией. Во-первых, домашние корты. Во-вторых, он снова станет первой ракеткой США (это уже точно). В-третьих, в случае победы он вернется в топ-10 рейтинга ATP.

    Думается, он своего шанса не упустит.

    Ставка: победа Изнера за 2,34.

    Общий коэффициент – 7,25.

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  • Экспресс дня. Свитолина идет дальше
  • 7,25
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