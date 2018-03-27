Прогнозы и ставки на футбол 27 марта

Россия – Франция

Футбол. Товарищеский матч

Сборная России после крупного поражения от Бразилии со счетом 0:3 попробует реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с командой Франции.

В Санкт-Петербурге ожидаем от подопечных Станислава Черчесова более открытой и атакующей игры, чем в «Лужниках», когда хозяев хватило лишь на первый тайм.

При этом мы понимаем, что россиянам будет очень сложно сыграть надежно в обороне, тем более при наличии большого количества травмированных игроков.

Французы тоже будут много атаковать, поскольку им важно одержать победу и вернуть уверенность в собственные силы после довольно неожиданного поражения от Колумбии (2:3).

Учитывая все вышесказанное, мы ждем результативной игры, поэтому ставим на «тотал больше 2,5».

Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,92.

Швейцария – Панама

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Швейцарии на своем поле примет команду Панамы. Обе сборные выступят на чемпионате мира, но, скорее всего, будут решать там разные задачи.

Подопечные Владимира Петковича, вероятно, будут претендовать на выход в плей-офф. Достаточно взглянуть на то, как они уверенно прошли квалификацию ЧМ-2018, чтобы понять, что их уровень очень высок.

В то же время панамцы практически обречены быть аутсайдерами, тем более что в своем отборе они чудом опередили сборную США, которая в последнем туре неожиданно проиграла Тринидаду и Тобаго.

Накануне швейцарцы в гостях обыграли крепкую сборную Греции (1:0). В то же время панамцы проиграли Дании (0:1).

Нам кажется, что у себя дома Швейцария должна выигрывать, притом довольно уверенно.

Ставка: победа сборной Швейцарии с форой -1 за 1,61.

Румыния – Швеция

Футбол. Товарищеский матч

Румынская команда не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года, в отличии от сборной Швеции, которая активно готовится к турниру.

Шведы действительно хорошо прошли квалификацию, где на равных боролись с Францией и Нидерландами, а в стыковых матчах даже выбили итальянцев.

Несколько дней назад «тре крунур» уступили сборной Чили (1:2), но важно отметить, что второй гол они пропустили на последней минуте основного времени.

4,88Экспресс

В то же время румынам удалось обыграть израильтян (2:1), хотя по ходу встречи они уступали, но забили два гола в последние 25 минут встречи.

Шведам будет непросто играть на выезде, но их уровень превосходит уровень соперника, поэтому проиграть они не должны.

Ставка: сборная Швеции не проиграет за 1,58.

Общий коэффициент – 4,88.

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