Прогнозы и ставки на футбол 26 марта

Болгария — Казахстан

Футбол. Товарищеский матч

Казахстан при Александре Бородюке превратился в одну из слабейших европейских сборных. В квалификации ЧМ-2018 уфимский Сейдахмет и Ко добились всего трех ничьих — и это в группе без европейских грандов.

Болгары в отборе также не впечатлили, но соперники у них были не в пример сильнее — Франция, Швеция и Голландия. И, что интересно, на своем поле Попов сотоварищи обыграли всех, кроме Франции. Матчи с аутсайдерами дались сложнее, но это — на выезде.

Сегодня болгары если и испытают трудности, то обязательно с ними справятся. Ставим на команду Петара Хубчева.

Ставка: победа сборной Болгарии и ТМ 3,5 за 2,14.

Албания — Норвегия

Футбол. Товарищеский матч

В квалификации ЧМ-2018 Албания одержала всего четыре победы, что маловато для группы с Лихтенштейном, Македонией и Израилем. Это минус. А вот то, что в группе с Испанией и Италией албанцы пропустили всего 13 мячей — несомненный плюс.

Норвегия также провалилась в отборе, опередив в своей группе лишь Сан-Марино и Азербайджан и, как и ближайший соперник, одержав всего четыре победы. В ноябре скандинавы добавили к поражениям в квалификации еще два апсета в «товарняках», изрядно понервировав болельщиков, и только в марте вернулись на победные рельсы, устроив погром Австралии — 4:1 с хет-триком одноклубника Златана Олы Камара.

9,67Экспресс

Сегодня подобной прыти от Норвегии, впрочем, ждать не стоит. Как и от хозяев поля. Ждем много борьбы, много возни и минимум опасности у ворот.

Ставка: Х2 и ТМ 3,5 за 2,00.

Португалия — Нидерланды

Футбол. Товарищеский матч

Команда Рональда Кумана только в начале своего пути — «оранье» предстоит встать с колен, где они оказались после непопадания на ЧМ-2018, и найти свою игру – уже без ушедших немолодых лидеров. Процесс перестройки всегда долгий и зачастую болезненный. Против Англии (0:1), по крайней мере, голландцы не убедили, обнажив все свои проблемы — у Кумана непочатый край работы.

Португалия с Египтом (2:1) тоже не впечатлила (подопечные Фернанду Сантуша провели эту встречу очень энергично, много прессинговали, атаковали и били, но по-настоящему опасных моментов создали немного), но впечатлил Роналду — Криштиану дважды забил головой за четыре минуты дополнительного времени. Когда Роналду оформлял дубль, на таймере оставалось чуть меньше 5 секунд до окончания матча.

Прямо сейчас идол португальских болельщиков находится в такой форме, что мы не имеем права не поставить на победу европейских «селесао». Уверены, что Роналду приберег «снаряды» и для Голландии.

Квинси, извини!

Ставка: победа сборной Португалии за 2,26.

Общий коэффициент – 9,67.

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