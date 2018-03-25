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    Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц

    Прогнозы и ставки на теннис 25 марта

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    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
    womenstennisblog.com
    Элина Свитолина отпразднует четвертую кряду победу над Дарьей Гавриловой.

    Элина Свитолина — Дарья Гаврилова

    Теннис. Турнир в Майами. 3-й раунд

    4-я сеяная украинка Элина Свитолина стартовала в Майами убедительной победой над японкой Наоми Осакой (6:4, 6:2), которая несколькими днями ранее остановила Серену Уильямс (6:3, 6:2), а до этого устроила погром в Индиан-Уэллсе, где дошла до финала и в решающем матче переиграла нашу Дарью Касаткину (6:3, 6:2).

    Украинка традиционно классно действовала на задней линии, прекрасно «работала ногами», здорово подавала (процент попадания первым мячом — 74%, процент выигранных розыгрышей на первой подаче — 78%) и действовала на приеме (почти 50% очков и 4 брейка).

    Многие считают (небезосновательно), что против такой Свитолиной у Дарьи Гавриловой, которая в своем первом матче не без проблем прошла немку Андреа Петкович (7:6, 6:4), попросту нет шансов. Во-первых, Элина в форме. Во-вторых, ей не составит труда «перебегать» бывшую россиянку.

    Ранее Свитолина и Гаврилова встречались шесть раз — украинка ведет 4-2. Предыдущие три матча (все — на харде) завершились в пользу Элины. Уверены, что так будет и на этот раз.

    Ставка: победа Свитолиной 2:0 за 1,55.

    Йоханна Конта — Элисе Мертенс

    Теннис. Турнир в Майами. 3-й раунд

    Эта пара, возможно, подарит мини-сенсацию. 14-я ракетка мира Йоханна Конта в новом сезоне не впечатляет — британка ни на одном из турниров не доходила дальше 1/8 финала, а в Индиан-Уэллсе вовсе вылетела в первом раунде, проиграв чешке Маркете Вондрушовой (6:7, 4:6).

    Очевидно, что Конте не хватает уверенности в собственных силах и стабильности, и этим может воспользоваться полуфиналистка АО-2018 Элисе Мертенс. После успехов Мельбурна бельгийка проиграла три матча из пяти, но в последнем, против Бернарды Перы в Майами (7:6, 6:3), выглядела более чем убедительно. Особенно — на задней линии и на чужой подаче.

    3,84Экспресс

    Считаем, что Мертенс способна дать бой фавориту и взять минимум один сет.

    Те, кто не прочь рискнуть, могут поставить на победу Элисе за приличные 2,60.

    Ставка: фора по сетам Мертенс (+1,5) за 1,64.

    Елена Остапенко — Беатрис Аддад Майя

    Теннис. Турнир в Майами. 3-й раунд

    Еще один апсет может состояться в матче латвийки Елены Остапенко и бразильянки Беатрис Аддад Майи.

    Последняя в 2018-м выглядит довольно уверенно. К примеру, в Майами она одержала две «сухие» победы над не последними теннисистами тура — Хитер Уотсон и Чжан Шуай.

    Ближайшие события

    В прошлом году в финале хардового турнира в Сеуле Аддад Майя проиграла Остапенко в трех партиях — Елене пришлось очень постараться, чтобы отыграться после проигранного первого сета. Нет сомнений, что тогда Остапенко была в своей лучшей форме, а это значит, что сегодня у бразильянки будет еще один шанс. Влага и медленные корты — все это также говорит в пользу Беатрис.

    Ставка: фора по сетам Аддад Майи (+1,5) за 1,51.

    Общий коэффициент – 3,84.

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  • Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц
  • 3,84
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