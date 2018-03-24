Прогнозы и ставки на футбол 24 марта

Армения — Эстония

Футбол. Товарищеский матч

Проблемы с оборонительной и вратарской линиями у армян никуда не делись и вряд ли денутся, но в атаке у подопечных Артура Петросяна все в порядке. С Эстонией точно не сыграют прекрасно знакомые российским болельщикам нападающий Эдгар Манучарян и полузащитник Маркос Пиззелли, но и без них хозяева способны порадовать своих болельщиков. Благо, Генрих Мхитарян в строю и пребывает в прекрасной форме.

Плюс ко всему, соперник выглядит довольно печально. За последние полгода Эстония одержалачетыре победы, но, взглянув на то, с кем играли «синие», восхищение сменяется улыбкой – поверженными оказались команды Гибралтара (6:0), Мальты (3:0), Фиджи (2:0) и Вануату (1:0). А с «грозной» сборной Новой Каледонии эстонцы довольствовались боевой ничьей — 1:1.

Армяне в последних двух матчах переиграли белорусов (4:1) и киприотов (3:2). Вполне вероятно, что и в предстоящем матче с результативностью у них все будет в порядке.

Ставка: победа сборной Армении за 1,72.

Северная Ирландия — Южная Корея

Футбол. Товарищеский матч

Северная Ирландия провалила финальный этап отбора на ЧМ, потерпев два поражения, а в плей-офф уступила Швейцарии из-за спорного пенальти и осталась без мундиаля. Впрочем, «зеленой армии» рыдать пока рано — ее предводитель Майкл О’Нил останется на своем посту и продолжит работу с командой,что определенно пойдет ей на пользу.

Корея спокойно решила задачу по выходу на ЧМ, но уровень оппозиции в Азии, как известно, оставляет желать лучшего.

10,88Экспресс

Если говорить об исходах предстоящего поединка, то тут нет серьезной разницы в коэффициентах. Все три оцениваются практически одинаково. Да, Южная Корея может похвастать восьмиматчевой серией без поражений (с учетом спаррингов), но добротной ее игру назвать нельзя. Ирландцы мало пропускают (шесть пропущенных голов в 10 поединках) и в целом играют надежно в обороне.

Учитывая это, остановимся на варианте «хозяева не проиграют и ТМ 2,5».

Ставка: 1Х и ТМ 2,5 за 2,04.

Швеция — Чили

Футбол. Товарищеский матч

Шведы пробились на ЧМ-2018 во многом благодаря успешной домашней серии — на своем поле скандинавы набрали 16 очков из 18 возможных, обыграв Францию и потеряв очки только в матче с максимально мотивированной Голландией.

Чилийцы на мундиаль не едут и могут винить за провальный отбор только себя. За последние пять гостевых матчей в квалификации «ла роха» не просто не одержала ни одной победы — она потерпела пять поражений. В товарищеских матчах дела у южноамериканцев еще плачевнее — шесть поражений в семи матчах и лишь одна ничья.

При этом не стоит забывать, что против шведов не сыграет вратарь Клаудио Браво, отказавшийся приезжать в сборную из-за конфликта с боссами федерации, а «мотор» Алексис Санчес — в ужасной форме (после перехода в «МЮ» — 10 матчей, 1 гол, 247 потерь).

Коэффициент на победу хозяев кажется очень щедрым предложением от букмекеров.

Ставка: победа сборной Швеции за 3,10.

Общий коэффициент – 10,88.

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