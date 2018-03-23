Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 23 марта

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Трактор» должен был брать оба домашних матча, но в самый ответственный момент сказались опыта «Салавата» и отсутствие такого у челябинцев. Впрочем, «Трактор» сполна реабилитировался в четвертой встрече, подарив тренеру в день рождения победу 4:1.

Подопечные Анвара Гатиятулина выглядели побойчей, понаглей, поборзей и в целом поинтереснее уфимцев.

Сегодня много будет зависеть от того, насколько уфимцы восстановятся психологически после того поражения. Очень может быть, что именно опыт вновь скажет свое веское слово: играть два матча подряд на пределе возможностей у «юлаевцев» не получается, но на один их вполне хватает.

Ставим на «Салават» — он может выиграть сегодня, но совсем не обязательно выиграет всю серию.

Ставка: победа «Салават Юлаева» в матче за 1,57.

«Ак Барс» — «Металлург» Мг

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Магнитка» проиграла крайне важный домашний матч, и теперь ей нужно выиграть у «Ак Барса» три раза подряд. Задача, прямо скажем, практически невыполнимая.

В последних двух матчах подопечные Виктора Козлова забивали либо в большинстве, либо своим первым звеном. И делали они это всего по два раза за матч. В вариантивности «Металлург» заметно уступает казанцам, и вряд ли у него за двое суток появились новые козыри. Голы даются уральцам с таким душевным надрывом, что окончание серии видится уже не за горами.

4,08Экспресс

«Металлургу» некуда отступать, он определенно точно даст бой хозяевам, но выиграет «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1,53.

Украина — Саудовская Аравия

Футбол. Товарищеский матч

Украина Андрея Шевченко в Марбелье протестирует соперника сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 — Саудовскую Аравию.

С Шевченко и его итальянским штабом у руля «желто-синие» заиграли в другой футбол, но проблемы у них остались прежние — это все еще команда двух футболистов, причем Андрей Ярмоленко забил под руководством Шевченко столько же мячей, сколько и все остальные его партнеры. Что и говорить, если в 13-ти матчах Шевченко задействовал пять номинальных форвардов, которые в общей сложности забили всего четыре мяча. Их суммарная сухая серия достигла уже 465-ти минут.

За все время работы нынешнего главного тренера все нападающие национальной команды нанесли восемь ударов в створ ворот!

Словом, у нас есть все шансы увидеть «низовой матч».

Ставка: ТМ 2,5 за 1,70.

Общий коэффициент – 4,08.

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