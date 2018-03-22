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    Экспресс дня. СКА и ЦСКА не стоит затягивать серии

    Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 22 марта

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    СКА — «Локомотив»
    СКА — «Локомотив»

    СКА – «Локомотив»

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    Петербургский СКА имеет отличные шансы выйти в финал Западной конференции, поскольку сейчас ведет в серии с ярославским «Локомотивом» 3-1.

    Все три победы «армейцы» одержали уверенно, победив «железнодорожников» 4:0, 2:0 и 4:1.

    Единственную осечку подопечные Олега Знарка допустили во второй игре, когда на своей площадке уступили со счетом 1:2.

    Очевидно, что СКА просто сильнее нынешнего соперника, поэтому в его же интересах завершить эту серию как можно быстрее и готовиться к следующем раунду.

    Ставка: победа СКА с форой -1,5 за 1,75.

    ЦСКА – «Йокерит»

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    Хоккеисты ЦСКА тоже оказались в шаге от выхода в финал Западной конференции. Он уверенно лидирует в серии с «Йокеритом» 3-1.

    Ближайшие события

    В двух домашних матчах «армейцы» не оставили шансов сопернику, переиграв его со счетом 4:0 и 2:0.

    На своей площадке «Йокерит» возродил интригу, одолев ЦСКА в овертайме со счетом 2:1. Однако четвертая игра вновь расставила все на свои места – 2:1 в пользу «красно-синих».

    Подопечные Игоря Никитина явно мотивированы завершить эту серию у себя дома, тем более что это позволит сэкономить силы перед финалом конференции.

    Учитывая уверенную игру ЦСКА на домашней арене, мы ждем победы москвичей в основное время.

    Ставка: победа ЦСКА за 1,52.

    Дания – Панама

    Футбол. Товарищеский матч

    Футбольные сборные Дании и Панамы проведут в Брондбю товарищеский матч, который должен помочь им подготовиться к чемпионату мира.

    Датчане хорошо провели отборочный турнир ЧМ-2018, на групповом этапе которого потерпели всего два поражения и заняли второе место в группе E.

    В стыковых матчах подопечные Оге Харейде прошли Ирландию (0:0 и 5:1), притом решающим стал как раз выездной матч, в котором блистал Кристиан Эриксен, оформивший хет-трик.

    4,01Экспресс

    А вот сборная Панамы получила билет на мундиаль во многом случайно, ведь им помогло сенсационное поражение США в заключительном туре.

    Уровень сборной Дании намного выше, поэтому на своем поле она просто обязана побеждать, притом уверенно.

    Ставка: победа сборной Дании с форой -1 за 1,51.

    Общий коэффициент – 4,01.

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  • Экспресс дня. СКА и ЦСКА не стоит затягивать серии
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