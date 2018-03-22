Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 22 марта

СКА – «Локомотив»

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

Петербургский СКА имеет отличные шансы выйти в финал Западной конференции, поскольку сейчас ведет в серии с ярославским «Локомотивом» 3-1.

Все три победы «армейцы» одержали уверенно, победив «железнодорожников» 4:0, 2:0 и 4:1.

Единственную осечку подопечные Олега Знарка допустили во второй игре, когда на своей площадке уступили со счетом 1:2.

Очевидно, что СКА просто сильнее нынешнего соперника, поэтому в его же интересах завершить эту серию как можно быстрее и готовиться к следующем раунду.

Ставка: победа СКА с форой -1,5 за 1,75.

ЦСКА – «Йокерит»

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

Хоккеисты ЦСКА тоже оказались в шаге от выхода в финал Западной конференции. Он уверенно лидирует в серии с «Йокеритом» 3-1.

В двух домашних матчах «армейцы» не оставили шансов сопернику, переиграв его со счетом 4:0 и 2:0.

На своей площадке «Йокерит» возродил интригу, одолев ЦСКА в овертайме со счетом 2:1. Однако четвертая игра вновь расставила все на свои места – 2:1 в пользу «красно-синих».

Подопечные Игоря Никитина явно мотивированы завершить эту серию у себя дома, тем более что это позволит сэкономить силы перед финалом конференции.

Учитывая уверенную игру ЦСКА на домашней арене, мы ждем победы москвичей в основное время.

Ставка: победа ЦСКА за 1,52.

Дания – Панама

Футбол. Товарищеский матч

Футбольные сборные Дании и Панамы проведут в Брондбю товарищеский матч, который должен помочь им подготовиться к чемпионату мира.

Датчане хорошо провели отборочный турнир ЧМ-2018, на групповом этапе которого потерпели всего два поражения и заняли второе место в группе E.

В стыковых матчах подопечные Оге Харейде прошли Ирландию (0:0 и 5:1), притом решающим стал как раз выездной матч, в котором блистал Кристиан Эриксен, оформивший хет-трик.

4,01Экспресс

А вот сборная Панамы получила билет на мундиаль во многом случайно, ведь им помогло сенсационное поражение США в заключительном туре.

Уровень сборной Дании намного выше, поэтому на своем поле она просто обязана побеждать, притом уверенно.

Ставка: победа сборной Дании с форой -1 за 1,51.

Общий коэффициент – 4,01.

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