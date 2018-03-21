Прогнозы и ставки на хоккей и теннис 21 марта

«Металлург» Мг — «Ак Барс»

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

После выездного поражения во второй встрече «Магнитка» в домашних стенах, казалось бы, преобразилась. Команда Виктора Козлова диктовала свои условия казанцам на протяжении всего стартового периода и закончила его с огромным перевесом по броскам в створ ворот (15-5), но, как и «Трактор» в параллельном поединке, провалилась во втором и третьем. Две быстрых шайбы Ландера и Ткачева с интервалом менее чем в полторы минуты вновь вывели вперед «Ак Барс» и заставили хозяев начинать все с нуля. Отыграться со счета 1:3 уральцы уже не смогли.

Временами создавалось ощущение, что все свои силы магнитогорцы оставили в первом периоде, и запаса прочности им хватило лишь на 20 минут. Вместо штурма в заключительной трети матча «Металлург» получил еще две шайбы и окончательно капитулировал.

В планы Магнитогорска вряд ли входило проиграть оба домашних матча. А вот счастье «Ак Барса» теперь уже вполне осязаемо. Выиграй «барсы» и четвертую игру – и на «Магнитке» можно будет ставить крест: три матча подряд у казанцев в текущих реалиях может выиграть разве что СКА.

«Магнитка» будет раненым зверем, но сможет ли сравнять счет в серии? Верим.

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1,83.

«Трактор» — «Салават Юлаев»

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Трактор» выполнил задачу-минимум, отщипнуть у «Салавата Юлаева» одну победу на его площадке, и прекрасно начал третий матч, перебросав уфимцев в первом периоде 30-9. Не в створ, правда, а только в сторону, но статистика все равно крааноречивая. Вы помните, когда последний раз уфимцев так нагружали? Да и по времени в атаке – почти фамильному показателю «Салавата» — челябинцы были впереди.

Во второй 20-минутке «Салават» перехватил инициативу, но вместо этого пропустил еще раз. Впрочем, в третьим периоде все стало на свои места — гости забросили две шайбы и повели в серии 2-1.

5,83Экспресс

«Трактор» упустил инициативу, и, вполне возможно, уже окончательно. Челябинцы ввязались в тягучку «зеленых» и поплатились.

Считаем, что «Салават» победит и в четвертом матче, а уже в пятом при своих болельщиках поставит жирную точку.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1,81.

Гвидо Пелья — Михаил Южный

Теннис. Турнир в Майами. Первый круг

Михаил Южный в стартовом матче «Мастерса» в Майами встретится с аргентинцем Гвидо Пельей. Последний не демонстрирует выдающегося тенниса на харде. В Индиан-Уэллсе он проиграл уже в первом круге, уступив в трех партиях испанцу Фернандо Вердаско, который и сам может проиграть любому.

Южный, впрочем, в Индиан-Уэллсе также не задержался, уступив в первом раунде португальцу Жуану Соузе. Но, в отличие от аргентинца, россиянин заполнил перерыв «Челленджером» в Ирвинге, чтобы держать себя в форме на быстрых американских кортах. Результат, правда, и там был плачевный — вылет во втором круге.

Ранее Пелья и Южный встречались лишь раз — в 2016 году во втором круге Открытого чемпионата США. Тогда Михаил выиграл в трех сетах со счетом 6:1, 6:2, 7:6, но с тех пор утекло много воды, и последние результаты теннисистов говорят о том, что сейчас они находятся примерно на одном уровне.

А раз так, есть смысл ставить на то, что матч затянется.

Ставка: ТБ 21,5 за 1,76.

Общий коэффициент – 5,83.

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