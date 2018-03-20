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    Экспресс дня. Победы «Магнитки» и «Трактора»

    Прогнозы и ставки на хоккей 20 марта

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    «Металлург» и «Ак Барс» обменялись победами в Казани
    «Металлург» и «Ак Барс» обменялись победами в Казани
    Трудовые победы «Магнитки» и «Трактора», домашний успех «Локо».

    «Металлург» Мг — «Ак Барс»

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    После 3:4 ОТ в первом матче «Ак Барс» провел отличный поединок, воспользовавшись ошибками «Металлурга». Плюс ко всему, у казанцев имелся резерв в лице Даниса Зарипова, который 17 марта окончательно прибил свой бывший клуб двумя набранными баллами. «Металлург» был лишен большинства, что тоже является заслугой казанцев. Небольшой ложкой дегтя стала лишь игра Эмиля Гарипова, который мог бы сыграть чуть надежнее. Однако «Ак Барс» победил, а потому огрех голкипера на экваторе встречи локально не столь значителен.

    Счет противостояния стал равным, и в Магнитогорске, судя по всему, фаворита не будет.

    Хотя небольшое предпочтение все же отдается хозяевам. Многие эксперты считают, что уральцы, решив задачу-минимум в Казани еще в первом матче, во втором не особо напрягались, отдав казанцам игру. Дома же не напрягаться они не смогут.

    Ставим на «Магнитку».

    Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1,83.

    «Трактор» — «Салават Юлаев»

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    После двух встреч в Уфе все по-прежнему в руках «Трактора», который имеет преимущество своей площадки. Насколько это преимущество окажется зыбким, узнаем уже сегодня.

    Для челябинцев все могло бы быть намного лучше, удержи они минимальный перевес после гола вундеркинда Кравцова в дебюте третьего периода второго матча — счет в противостоянии перед переездом в Челябинск стал бы 2-0, и уфимцам в обязательном порядке пришлось бы выигрывать две игры на площадке соперника. «Нефтехимику», напомним, с этой миссией не удалось справиться ни в одной из трех попыток... Но «Салават» все же нашел пробоины в обороне гостей (отсутствие Рясенского и Никитина сказывается) и забил великолепному Францоузу дважды, сравняв счет в серии.

    6,82Экспресс

    Если подопечные Эркки Вестерлунда смогут забить и в гостях, то вполне могут выйти вперед. В поединках против «Трактора» это важно вдвойне, поскольку статистика красноречиво говорит, что в матчах плей-офф с участием челябинцев побеждает тот, кто забивает первым.

    Впрочем, мы считаем, что в третьей игре серии целесообразнее ставить на челябинцев. Они менее замучены, они играют перед своими зрителями и делают это ничуть не хуже второй команды конференции. А где-то даже лучше.

    Ставка: победа «Трактора» в матче за 1,81.

    «Локомотив» — СКА

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    После неожиданных 1:2 в Петербурге Олег Знарок изменил все тройки (!), вернув в состав Рыкова, Кетова, Тихонова, Барабанова, Прохоркина и Хафизуллина, появившегося на льду впервые с 16 января. СКА заметно прибавил в агрессии, в особенности четвертое звено Каблукова. Этого «армейцам» очень не хватало в субботу.

    Ближайшие события

    СКА смотрелся интереснее соперника, но при этом нельзя не отметить прогресс «Локомотива». Команда Дмитрия Квартальнова заметно прибавила в игре. Отдельной похвалы заслуживает Судницин — без голкипера борьбы бы не получилось.

    Учитывая, что четвертый матч стартует всего через 22 часа после третьего, рискнем предположить, что Ковальчук не будет свеж на две очередных шайбы, а Дацюк и вовсе уже выжат, как лимон.

    У ярославцев же будет неистовое желание порадовать родных болельщиков заброшенными шайбами.

    Ставка: 1X за 2,06.

    Общий коэффициент – 6,82.

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    Экспресс дня. Два армейских клуба отпразднуют победыПрогнозы и ставки на футбол и хоккей 19 марта
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  • Экспресс дня. Победы «Магнитки» и «Трактора»
  • 6,82
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