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    Экспресс дня. Два армейских клуба отпразднуют победы

    Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 19 марта

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    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    «Локомотив» — СКА

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    Ярославский «Локомотив» в третьем матче серии плей-офф примет петербургский СКА, с которым в гостях обменялся победами.

    В первой встрече «армейцы» не испытали особых проблем, разгромив соперника 4:0. При этом все свои шайбы подопечные Олега Знарка забросили уже к середине второго периода.

    А вот во втором матче нас ждал сюрприз в виде поражения СКА со счетом 1:2. Видимо, сыграла свою роль недооценка соперника. Да и не стоит забывать тот факт, что петербургская команда не реализовал ни одного большинства из восьми.

    Третья игра будет критично важной, поэтому мы ждем от СКА куда более сильной игры и победы. В пользу гостей говорит и то, что «железнодорожники» не обыгрывали «армейцев» на своей площадке с марта 2014 года.

    Ставка: победа СКА за 1,82.

    «Йокерит» — ЦСКА

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

    А вот в противостоянии «Йокерита» и ЦСКА уже наметился явный фаворит. Московская команда на своей площадке дважды обыграла соперника (4:0 и 2:0), не пропустив при этом ни одной шайбы.

    Ближайшие события

    При этом финны провели вторую игру намного лучше первой, но все равно упорно продолжали не реализовывать большинство, что может сыграть с ними злую шутку.

    Давайте не забывать, что в текущем плей-офф «армейцы» одержали шесть побед из шести возможных, да и пропустили всего одну шайбу, что можно назвать выдающимся достижением.

    Что касается «Йокерита», то в двух из трех домашних встречах с «Сочи» он смотрелся слабо, поэтому был вынужден играть в овертаймах.

    Очевидно, что у ЦСКА есть игровое и психологическое преимущество над соперником, поэтому он должен брать третью игру. Ставим на гостей с нулевой форой.

    Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1,65.

    «Карпи» – «Про Верчелли»

    Футбол. Серия B. 31-й тур

    Набрав 41 очко в 29 сыгранных турах, футболисты «Карпи» занимают девятое место в турнирной таблице второго по силе итальянского дивизиона.

    Впрочем, сегодняшняя победа может позволить команде догнать «Парму» и оказаться в восьмерке сильнейших, которая будет бороться за путевку в Серию A.

    Накануне «Карпи» одержал важную победу над «Пескарой» (1:0), чем улучшил свои шансы на продолжение борьбы за самые высокие места.

    4,53Экспресс

    Если говорить о «Про Верчелли», то он находится в зоне прямого вылета, расположившись на 20-й строчке в турнирной таблице, пусть и не проигрывает с 20 января.

    Преимущественно «Про Верчелли» набирает по одному баллу за свои ничьи, а вот побеждает крайне редко. Такого соперника «Карпи» вполне по силам обыграть, но мы все же подстрахуемся форой.

    Ставка: победа «Карпи» с форой 0 за 1,51.

    Общий коэффициент – 4,53.

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  • Экспресс дня. Два армейских клуба отпразднуют победы
  • 4,53
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