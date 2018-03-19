Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 19 марта

«Локомотив» — СКА

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

Ярославский «Локомотив» в третьем матче серии плей-офф примет петербургский СКА, с которым в гостях обменялся победами.

В первой встрече «армейцы» не испытали особых проблем, разгромив соперника 4:0. При этом все свои шайбы подопечные Олега Знарка забросили уже к середине второго периода.

А вот во втором матче нас ждал сюрприз в виде поражения СКА со счетом 1:2. Видимо, сыграла свою роль недооценка соперника. Да и не стоит забывать тот факт, что петербургская команда не реализовал ни одного большинства из восьми.

Третья игра будет критично важной, поэтому мы ждем от СКА куда более сильной игры и победы. В пользу гостей говорит и то, что «железнодорожники» не обыгрывали «армейцев» на своей площадке с марта 2014 года.

Ставка: победа СКА за 1,82.

«Йокерит» — ЦСКА

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Второй раунд

А вот в противостоянии «Йокерита» и ЦСКА уже наметился явный фаворит. Московская команда на своей площадке дважды обыграла соперника (4:0 и 2:0), не пропустив при этом ни одной шайбы.

При этом финны провели вторую игру намного лучше первой, но все равно упорно продолжали не реализовывать большинство, что может сыграть с ними злую шутку.

Давайте не забывать, что в текущем плей-офф «армейцы» одержали шесть побед из шести возможных, да и пропустили всего одну шайбу, что можно назвать выдающимся достижением.

Что касается «Йокерита», то в двух из трех домашних встречах с «Сочи» он смотрелся слабо, поэтому был вынужден играть в овертаймах.

Очевидно, что у ЦСКА есть игровое и психологическое преимущество над соперником, поэтому он должен брать третью игру. Ставим на гостей с нулевой форой.

Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1,65.

«Карпи» – «Про Верчелли»

Футбол. Серия B. 31-й тур

Набрав 41 очко в 29 сыгранных турах, футболисты «Карпи» занимают девятое место в турнирной таблице второго по силе итальянского дивизиона.

Впрочем, сегодняшняя победа может позволить команде догнать «Парму» и оказаться в восьмерке сильнейших, которая будет бороться за путевку в Серию A.

Накануне «Карпи» одержал важную победу над «Пескарой» (1:0), чем улучшил свои шансы на продолжение борьбы за самые высокие места.

4,53Экспресс

Если говорить о «Про Верчелли», то он находится в зоне прямого вылета, расположившись на 20-й строчке в турнирной таблице, пусть и не проигрывает с 20 января.

Преимущественно «Про Верчелли» набирает по одному баллу за свои ничьи, а вот побеждает крайне редко. Такого соперника «Карпи» вполне по силам обыграть, но мы все же подстрахуемся форой.

Ставка: победа «Карпи» с форой 0 за 1,51.

Общий коэффициент – 4,53.

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