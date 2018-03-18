Прогнозы и ставки на футбол 18 марта

«Барселона» — «Атлетик»

Чемпионат Испании. 29-й тур

Перед встречей с нестабильным и, наверное, уставшим после битвы с «Марселем» «Атлетиком» «Барселона» устроила разгром «Челси» (3:0). Что любопытно, его же оружием. Эрнесто Вальверде сделал правильные выводы после встречи на «Стэмфорд Бридж» (1:1) — «Барса» подарила «синим» мяч (56% против 44% по владению в пользу хозяев), спокойно наблюдая за его атаками, улучшила показатели по отборам (25/19) и в трех контратаках решила исход противостояния.

По-настоящему гениальный матч провел лидер «сине-гранатовых» Лео Месси — аргентинец вновь ходил пешком по полю большую часть матча, заставляя отрабатывать за себя в обороне длинноногого Дембеле, но как только начинало пахнуть порохом, в Месси зажигалась искра. Речь о двух бильярдных ударах между ногами Куртуа и молниеносной атаке, завершившейся точным и мощным выстрелом Дембеле.

Как думаете, способны ли баски, которые в четырех предыдущих матчах на «Камп Ноу» не пропускали меньше трех мячей, остановить такого Месси и такую «Барселону»? Сомневаемся.

Ставка: победа «Барселоны» в тайме и матче за 1,52.

«РБ Лейпциг» — «Бавария»

Чемпионат Германии. 27-й тур

То же самое можно сказать и о встрече уставшего после вояжа в Петербурге «Лейпцига» и счастливой «Баварии», победивший в среду в Стамбуле (3:1). Мюнхенцы после домашних 5:0 имели полное право сыграть в полноги, но отказались от подобной затеи, прервав беспроигрышную серию «Бешикташа» на «Водафон-Арене» благодаря голам Тиаго Алькантары, Сандро Вагнера и автоголу Гекхана Генюла.

Эта победа стала для «рекордмейстера» третьей кряду и 17-й в последних 18 матчах.

5,58Экспресс

Вопрос тот же: «Способен ли "Лейпциг" поставить подножку такой "Баварии"?» Отвечаем: «Нет». «Быки» — это не «Герта», которая своими «колыбельными» готова убаюкать любого соперника, будь то «Фрайбург» или «Бавария». Команда Ральфа Хазенхюттля заточена на другой футбол.

Помните прошлогодние 4:5 с «Баварией» в Лейпциге? Сегодня будет нечто подобное.

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 2,20.

«Ницца» — «Пари Сен-Жермен»

Чемпионат Франции. 30-й тур

ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов одержал две дежурные победы на внутренней арене — вслед за разгромом «Меца» (5:0) последовали 2:1 против «Анже» (2:1). 75 минут встречи против последнего парижане провели в меньшинстве, но это не помешало им взять три очка — дублем отметился Мбаппе.

«Ницца» в марте провела на два матча меньше, но во всех победила — 2:1 с «Лиллем» и сумасшедшие 5:2 с «Генгамом», где покер оформил Алассан Плеа. «Орлятам» не только предоставили много свободного пространства, но и помогли как минимум в двух эпизодах с голами Плеа — вратарь «трактористов» Йонссон сыграл просто отвратительно.

Понятно, что ПСЖ в целом и Трапп в частности подобных вольностей «Ницце» не предоставят, но прекрасная форма «орлят» навевает на мысли о повторении апрельских 3:1.

Ставка: обе команды забьют за 1,67.

Общий коэффициент – 5,58.

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