Прогнозы и ставки на футбол 17 марта

«Гамбург» — «Герта»

Чемпионат Германии. 27-й тур

«Гамбург» в прошлом туре был унижен «Баварией» (0:6) — в каждом из таймов «рекордмайстер» отгрузил гостям по три мяча, на что те ответили аж одним ударом в сторону ворот Свена Ульрайха. Складывалось ощущение, что «Бавария» могла играть и без голкипера — результат бы от этого никак не изменился.

Очередной апсет не прошел даром, и уже на следующий день «Гамбург» объявил об отставке главного тренера Бернда Холлербаха. До конца сезона «динозавры» будут работать под присмотром уже бывшего наставника команды U-21 Кристиана Титца. Удастся ли ему встряхнуть команду перед «Гертой»?

Последняя в минувший уик-энд также огорчила, расписав скучнейшие 0:0 с «Фрайбургом». Эта игра могла бы получить приз «Колыбельная тура» — и если в первом тайме команды еще пытались создать какую-то остроту, то во второй половине встреча идеально подходила для тех, кто страдает бессонницей.

Неудивительно, что «старая дама» в девяти матчах в 2018 году забила всего 4 мяча.

И вряд ли забьет аутсайдеру.

Ставка: ТМ 2,5 за 1,54.

«Хаддерсфилд» — «Кристал Пэлас»

Чемпионат Англии. 31-й тур

«Хаддерсфилд» Давида Вагнера в прошлом туре не сумел взломать оборону «Суонси» (0:0), хотя в желании «терьеров» упрекнуть точно нельзя. 30 ударов, 12 угловых, 52 подачи с игры, 81% владения мячом — преимущество хозяев «Джон Смитс» было подавляющим, однако извлечь из этого нечто большее, чем ничья, новичок АПЛ не смог.

Причина у такого доминирования, конечно же, была — уже в дебюте встречи «Суонси» остался в меньшинстве после удаления Джордана Айю. Подопечные Карлуша Карвальяла осели у своих ворот и сумели удержать свои ворота «сухими» вплоть до финального свистка, хотя моментов у «Хаддерсфилда» было в достатке — например, сэйв Лукаша Фабианьски после удара Стива Мунье и попадание в штангу от Тома Инса.

4,24Экспресс

Сегодня в гости к «терьерам» пожалует еще один аутсайдер — «Кристал Пэлас». «Орлы» проиграли четыре матча кряду, но упрекнуть их за осечки в матчах с «Эвертоном», «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Челси» мы не осмелимся — подопечные Роя Ходжсона прилично потрепали нервы и Маурисио Почеттино (пропустили на 88-й ), и Жозе Моуринью (вели 2:0), и Антонио Конте (забили в концовке).

Уверены, что без гола «Пэлас» не покинет и Уэст-Йоркшир. А там, глядишь, и за очки зацепится.

Ставка: обе команды забьют за 1,90.

«Валенсия» — «Алавес»

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Валенсия» на выходных впервые с 2004 года победила на «Рамон Санчес Писхуан», обыграв «Севилью» (2:0), у которой на носу был важнейший матч плей-офф ЛЧ с «Манчестер Юнайтед». «Летучие мышки», как и ожидалось, отдали мяч сопернику, притаились и выжидали своего шанса. У «Валенсии» не было и намека на игру в атаке, но первая же вылазка к воротам Серхио Рико завершались голом. Шикарный пас Кондогбия и отличное завершение момента от Родриго. Позднее эта связка поставила точку в матче.

Как иначе назвать такую игру в исполнении «Валенсии», если не прагматичной? За это Марселино стоит только громко аплодировать. Тренер показал, что его команда способна играть не только с позиции силы.

Но сегодня «Валенсия» будет вынужден играть именно так — в гости едет «Алавес», самая бескомпромиссная (всего одна ничья после 28 туров) и одна из самых нестабильных по части гостевых встреч команд чемпионата.

Уверены, что если «Валенсия» не допустит недооценки, то обязательно возьмет три очка. И четвертая строчка от нее никуда не убежит. Более того, на время (до воскресного матча «Реала») она станет третьей.

Ставка: победа «Валенсии» за 1,45.

Общий коэффициент – 4,24.

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