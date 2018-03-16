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    Экспресс дня. «Монако» еще на шаг приблизится к серебру

    Прогнозы и ставки на футбол 16 марта

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    Рони Лопеш
    Рони Лопеш
    asmonaco.com
    Леонарду Жардим обыграет Кристофа Гальтье, «Эйбар» и «Штутгарт» победят в гостях.

    «Фрайбург» — «Штутгарт»

    Чемпионат Германии. 27-й тур

    После домашних 0:4 с «Баварией» «Фрайбург» решил сыграть «на ноль» и на пару с «Гертой» выдал один из скучнейших матчей 26-го тура, который мог бы без труда завоевать награду «лучшая колыбельная дня». Если в первом тайме команды еще пытались создать какую-то остроту, то во второй половине встреча идеально подходила для тех, кто страдает бессонницей, и логично завершилась нулевой ничьей.

    «Штутгарт» в минувший уик-энд также не смог взять три очка, после серии из четырех побед расписав «сухие» 0:0 с «Лейпцигом». Любопытно, что, как и в случае «Фрайбурга» и «Герты», эта встреча также не изобиловала опасными моментами, однако тому было логическое объяснение — у «швабов» ограничены атакующие ресурсы, а «быки» на неделе проводили утомительный матч с «Зенитом» в Лиге Европы.

    Сегодня букмекеры отдают небольшое предпочтение «бразильцам», но только потому, что те играют дома. Мы же считаем, что у «Штутгарта» есть неплохие шансы пополнить очковый багаж, и ставим на...

    Ставка: победа «Штутгарта» или ничья за 1,51.

    «Леванте» — «Эйбар»

    Чемпионат Испании. 29-й тур

    «Леванте» на выходных наконец-то победил, обыграв в гостях «Хетафе» (1:0) благодаря голу Коке, и, воспользовавшись осечками конкурентов, оторвался от зоны вылета на 4 очка.

    4,66Экспресс

    «Эйбар» проиграл, но продемонстрировал тот футбол, который так любят зрители — баски не «закрылись» в игре с «Реалом», не стеснялись бежать в атаку большими силами, шли в высокий прессинг и рисковали. И, как это часто бывает, были за это наказан. Но винить за итоговые 1:2 команда Мендилабара должна только себя. Две ошибки (сперва Арбильи, а затем Педро Леона) — два гола «Реала». Получите и распишитесь.

    Сегодня у «Эйбара» будет прекрасный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков. Почему? Он просто сильнее.

    Ставка: победа «Эйбара» с форой 0 за 1,67.

    «Монако» — «Лилль»

    Чемпионат Франции. 30-й тур

    «Монако» в прошлом туре одержал комфортную победу в Страсбуре (3:1) — южанам не составило труда преобразовать превосходство в классе в три простеньких гола. Героями встречи стали Стеван Йоветич, демонстрирующий шикарную форму в новом году, и Рони Лопеш. Как справедливо заметил комментатор на Canal+, португалец в одиночку продемонстрировал больше желания, чем вся защита «Страсбура» вместе взятая.

    Команда Леонарду Жардима одержала вторую победу кряду и продлила свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

    Ближайшие события

    А вот «Лилль» пока только разочаровывает. Мало того, что «доги» против «Монпелье» (1:1) играли вяло, безалаберно и чудом удержали ничью, так еще и после матча ни у кого из футболистов не оказалось достаточно авторитета, чтобы встать на пути разъяренной толпы фанатов и хотя бы попытаться поговорить. Вместо этого болельщики увидели только спины убегающих игроков — разговор, прямо скажем, получился не очень. И людей понять можно — на дворе середина марта, а твоя любимая команда в новом году выиграла только три матча во всех турнирах.

    Способен ли такой «Лилль» на подвиг на «Луи II»? Сомневаемся.

    Ставка: победа «Монако» с форой -1,5 за 1,85.

    Общий коэффициент – 4,66.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Монако» еще на шаг приблизится к серебру
  • 4,66
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