Прогнозы и ставки на футбол 15 марта

«Динамо» (Киев) — «Лацио»

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Лацио» после двух поражений на внутренней арене — от «Милана» (0:0, 4:5 по пен.) в Кубке и от «Ювентуса» (0:1) в чемпионате — и результативных 2:2 с «Динамо» вновь не сумел победить, оступившись на поле «Кальяри» (2:2). Римляне спаслись от поражения на последних секундах компенсированного времени, когда чудо-гол (иначе не скажешь, это нужно видеть) удался лучшему бомбардиру «орлов» Чиро Иммобиле. Римляне не проиграли, но позволили «Роме» уйти в отрыв и в очередной раз обнажили проблемы в обороне, которыми может воспользоваться «Динамо».

Правда, этих самых проблем достаточно и у украинского клуба. «Динамо», от которого никто не ждал чуда в Риме, но теперь ждут в Киеве, также не впечатлило на выходных, со скрипом обыграв «Верес» (1:0) благодаря раннему голу Жуниора Мораеса.

В Риме и в Киеве на стороне подопечных Александра Хацкевича была удача — в первом случае Иммобиле сотоварищи упустили 3-4 верных момента и однажды проверили на прочность штангу, а во втором «Динамо» отстояло минимальный перевес во многом благодаря голкиперу Денису Бойко.

Но сегодня госпожа Фортуна может и отвернуться, верно? По игре вице-чемпионы Украины определенно точно уступают команде Симоне Индзаги.

Ставка: победа «Лацио» за 2,10.

«Арсенал» — «Милан»

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Стоило «Милану» победить «Дженоа» (1:0), как La Gazzetta dello Sport выстрелила неожиданным вопросом: «Вы уверены, что "Арсенал" невозможно пройти?». Уверены — после домашнего поражения 0:2 «россонери» едва ли отыграются в Лондоне. Более того, прекрасно понимаем, что Дженнаро Гаттузо не прочь бросить все силы на чемпионат, где перед «Миланом» вырисовываются очень неплохие перспективы — от «Интера» команда отстает всего на пять очков, три из которых можно будет отыграть в перенесенном дерби.

Да и «Арсенал» вроде бы начал приходить в себя. После победы в Италии Арсен Венгер предоставил отдых нескольким важным исполнителям вроде Лорана Косельни, Аарона Рэмзи и Джека Уилшира, но это не помешало лондонцам взять три очка — Мустафи, Обамеянг и Мхитарян принесли «канонирам» победу над «Уотфордом» (3:0), попутно обновив несколько рекордов. Каких? Венгер добыл 700-ю победу во главе «Арсенала», Петр Чех провел 200-й «сухой» матч, а Месут Озил быстрее всех в истории АПЛ достиг отметки в 50 результативных передач. Кстати, гол немца стал юбилейным 1000-м в истории «Арсенала». В Англии подобный рубеж пока покорился лишь им и «МЮ» (1066).

8,46Экспресс

И как после такого, скажите на милость, «Милану» рассчитывать на положительный результат?

Максимум, на который могут рассчитывать Андре Силва и Ко — гол престижа.

Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 3,5 за 2,65.

«Ред Булл» (Зальцбург) — «Боруссия» (Дортмунд)

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Боруссия» не ставила перед «Ред Буллом» неразрешимых задач в первом матче и проиграла абсолютно по делу (1:2). Более того, для «шмелей» все могло закончиться плачевно, если бы незадолго до перерыва Шмельцер, как настоящий капитан, не выбил мяч с ленточки после удара Даббура, а потом Хван Хи Чхан попал не в штангу, а в цель.

«Ред Булл» не проигрывает в еврокубках уже 18 матчей? Нынешней «Боруссии» даже с отличившимся на выходных дуплетом Миши Батшуайи будет очень непросто прервать удачную серию соперника.

Почему? Во-первых, у «быков» также все в порядке в атаке, где феерит Мунас Даббур. Во-вторых, у самой «Боруссии» не все гладко в обороне — с 19 января «черно-желтые» всего два раза сыграли «на ноль».

Ставка: обе команды забьют за 1,52.

Общий коэффициент – 8,46.

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