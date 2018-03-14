Прогнозы и ставки на футбол 14 марта

«Бешикташ» — «Бавария»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Бавария» перед поездкой в Стамбул, которую можно назвать туристической, поскольку все вопросы о четвертьфинале были решены в первом матче (5:0), «уничтожила» «Гамбург» — 6:0 с хет-триком Левандовски, на счету которого уже 23 гола в чемпионате (это на пять больше, чем у всего «Гамбурга»).

«Бешакташ» на выходных также победил, хоть и заметно скромнее, — 1:0 против «Генчлерберлиги» (гол Талиски).

Очевидно, что Юпп Хайнкес в среду сможет предоставить игровое время ближайшим резервистом, но даже в таком случае максимум, на который могут рассчитывать «орлы» — один-два забитых мяча.

Ставка: обе команды забьют за 1,48.

«Барселона» — «Челси»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

И «Барселона», и «Челси» на выходных одержали комфортные победы и, кажется, не слишком напрягались.

Каталонцы без Лионеля Месси, ставшего в третий раз отцом, уверенно разобрались с «Малагой» (2:0), решив все вопросы в первые полчаса: сначала Суарес забил головой после шикарного навеса Альбы, а затем еще более эффектный гол соорудили Дембеле и Коутиньо. Чуть позже прямую красную карточку за грубейший фол на Альбе получил Саму Гарсия, и интрига в матче окончательно умерла.

3,48Экспресс

«Челси» в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) диктовал условия с первой минуты и, как и «Барса», забил дважды в стартовые 30 минут: сначала Виллиан отличился после сольного прохода, а затем Келли срезал мяч в собственные ворота после красивой многоходовки «синих». Во второй 45-минутке «орлы» завелись и даже попали в штангу, но на большее их не хватило. «Челси» также мог забивать три-четыре мяча, но ограничился тем, что было добыто в первом тайме.

Чего ждать от предстоящей дуэли на «Камп Ноу»? «Челси», учитывая результат первой игры на «Бридж» (1:1), необходимо забивать. Это значит, что «аристократы» будут раскрываться и определенно точно нарвутся на контратаку хозяев, у которых сейчас очень хороши и Коутиньо, и Дембеле.

Ставка: победа «Барселоны» за 1,40.

«Пари Сен-Жермен» — «Анже»

Чемпионат Франции. 26-й тур

ПСЖ после очередного бесславного вылета из Лиги чемпионов полурезервным составом разгромил аутсайдера Лиги 1 «Мец» (5:0). Помехой для Парижа не стали ни эмоциональный удар, ни отсутствие в заявке Кавани, Маркиньоса и Неймара.

У парижан отличились молодой хавбек Кристофер Нкунку (в его актив дубль), а также защитник Менье, форвард Мбаппе и капитан Тиаго Силва. Символично, что именно воспитанник клубной академии Нкунку помог побить рекорд сезонной результативности. Два года назад парижане отличились 143 раза. Теперь – задолго до финиша – будущий чемпион наколотил уже 146 мячей.

Хотя все это — слабое утешение для Унаи Эмери.

Уверены, что «Анже», который в первом круге уступил ПСЖ с тем же счетом 0:5, не посчастливится и сегодня.

Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» и ТБ 3,5 за 1,68.

Общий коэффициент – 3,48.

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