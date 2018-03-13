ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Моуринью идет дальше

    Прогнозы и ставки на футбол 13 марта

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд
    theguardian.com
    Победы «МЮ» и «Астон Виллы», голы в Риме.

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    За последние пять матчей «МЮ» не удалось победить лишь раз — на «Рамон Санчес Писхуан» (0:0). За это время «дьяволы» разобрались не только с «Ливерпулем» (2:1 с дублем Маркуса Рашфорда и блестящей игрой Ромелу Лукаку), но и с «Челси» (2:1), а также с «Кристал Пэлас» (3:2) Роя Ходжсона.

    Про неудачную концовку 2017-го года на «Олд Траффорд» уже забыли — команда Жозе Моуринью уверенно шагает к тому, чтобы завершить сезон на второй строке турнирной таблицы АПЛ. Место в топ-4 манкунианцам практически гарантировано, так что сейчас самое время переключиться на ЛЧ.

    Благо, «Севилья» не представляется непроходимым соперником. На выходных «нервионцы» лишились, кажется, последнего шанса финишировать в топ-4, уступив на своем поле «Валенсии» со счетом 0:2. Подопечные Винченцо Монтеллы выглядели довольно солидно и создали немало моментов, но пропустили после двух контратак и теперь отстают от «лос чес» на 11 очков. Возможно ли отыграть это отставание за 10 туров? Прямо скажем, вряд ли.

    Путь в ЛЧ на следующий сезон через победу в турнире вдвое короче, но и эта задача для «Севильи» невыполнима.

    Ставка: победа «МЮ» за 1,65.

    «Рома» — «Шахтер»

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    «Рома» перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Шахтером» ударно размялась на «Торино» (3:0). Главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо дал отдохнуть нескольким футболистам, которые, на наш взгляд, во вторник могут появиться в стартовом составе. Первый тайм римляне провели невзрачно, однако во второй 45-минутке отгрузили в ворота соперника сразу три мяча — отличились Костас Манолас, Даниэеле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.

    4,64Экспресс

    «Шахтер» в пятницу победил с аналогичным счетом, разгромив в гостях «Ворсклу» (3:0). Правда, в отличие от «Ромы», «горняки» решили все вопросы еще в первой половине — дубль оформил Факундо Феррейра. И это — на тяжелейшем поле в Полтаве. Кто-то скажет, что подопечные Паулу Фонсеки сыграли так, как позволил соперник (такой беспомощной «Ворсклы», признаться, давно не приходилось наблюдать), но в том, что «горняки» сейчас находятся в потрясающей форме, сомнений не возникнет ни у кого. Четыре матча чемпионата в этом году «Шахтер» выиграл с общим счетом 16:0!

    Уверены, что этот «Шахтер» способен попортить нервы одному из претендентов на призовые места Серии А.

    Ставка: обе команды забьют за 1,58.

    «Астон Вилла» — «КПР»

    Чемпионшип. 35-й тур

    «Астон Вилла» в субботу устроила погром лидирующему в турнирной таблице «Вулверхэмптону», отгрузив в ворота соперника четыре мяча (4:1). Эта победа стала для «вилланов» третьей кряду и позволила закрепиться на третьей строке — от «Кардиффа» и, соответственно, возвращения в элиту клуб из Бирмингема отделяют всего 4 очка.

    Ближайшие события

    Очевидно, что Стив Брюс (как, впрочем, и все остальные на «Вилла Парк») мечтает о возвращении в Премьер-лигу.

    Не менее очевидно и то, что нынешний «КПР» точно не готов составить конкуренцию одному из лидеров — «рейнджеры» плетутся во второй половине таблицы и уже давно не решают никаких задач. Команде точно не грозит повышение в классе и пока еще не грозит вылет.

    Ставка: победа «Астон Виллы» за 1,78.

    Общий коэффициент – 4,64.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. Победа перед мини-сборомПрогнозы и ставки на футбол 12 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Моуринью идет дальше
  • 4,64
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»
  • Все идет по плану сеу Жозе?
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой
  • Россиянка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив несколько рекордов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов