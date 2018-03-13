Прогнозы и ставки на футбол 13 марта

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

За последние пять матчей «МЮ» не удалось победить лишь раз — на «Рамон Санчес Писхуан» (0:0). За это время «дьяволы» разобрались не только с «Ливерпулем» (2:1 с дублем Маркуса Рашфорда и блестящей игрой Ромелу Лукаку), но и с «Челси» (2:1), а также с «Кристал Пэлас» (3:2) Роя Ходжсона.

Про неудачную концовку 2017-го года на «Олд Траффорд» уже забыли — команда Жозе Моуринью уверенно шагает к тому, чтобы завершить сезон на второй строке турнирной таблицы АПЛ. Место в топ-4 манкунианцам практически гарантировано, так что сейчас самое время переключиться на ЛЧ.

Благо, «Севилья» не представляется непроходимым соперником. На выходных «нервионцы» лишились, кажется, последнего шанса финишировать в топ-4, уступив на своем поле «Валенсии» со счетом 0:2. Подопечные Винченцо Монтеллы выглядели довольно солидно и создали немало моментов, но пропустили после двух контратак и теперь отстают от «лос чес» на 11 очков. Возможно ли отыграть это отставание за 10 туров? Прямо скажем, вряд ли.

Путь в ЛЧ на следующий сезон через победу в турнире вдвое короче, но и эта задача для «Севильи» невыполнима.

Ставка: победа «МЮ» за 1,65.

«Рома» — «Шахтер»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Рома» перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Шахтером» ударно размялась на «Торино» (3:0). Главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо дал отдохнуть нескольким футболистам, которые, на наш взгляд, во вторник могут появиться в стартовом составе. Первый тайм римляне провели невзрачно, однако во второй 45-минутке отгрузили в ворота соперника сразу три мяча — отличились Костас Манолас, Даниэеле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.

4,64Экспресс

«Шахтер» в пятницу победил с аналогичным счетом, разгромив в гостях «Ворсклу» (3:0). Правда, в отличие от «Ромы», «горняки» решили все вопросы еще в первой половине — дубль оформил Факундо Феррейра. И это — на тяжелейшем поле в Полтаве. Кто-то скажет, что подопечные Паулу Фонсеки сыграли так, как позволил соперник (такой беспомощной «Ворсклы», признаться, давно не приходилось наблюдать), но в том, что «горняки» сейчас находятся в потрясающей форме, сомнений не возникнет ни у кого. Четыре матча чемпионата в этом году «Шахтер» выиграл с общим счетом 16:0!

Уверены, что этот «Шахтер» способен попортить нервы одному из претендентов на призовые места Серии А.

Ставка: обе команды забьют за 1,58.

«Астон Вилла» — «КПР»

Чемпионшип. 35-й тур

«Астон Вилла» в субботу устроила погром лидирующему в турнирной таблице «Вулверхэмптону», отгрузив в ворота соперника четыре мяча (4:1). Эта победа стала для «вилланов» третьей кряду и позволила закрепиться на третьей строке — от «Кардиффа» и, соответственно, возвращения в элиту клуб из Бирмингема отделяют всего 4 очка.

Очевидно, что Стив Брюс (как, впрочем, и все остальные на «Вилла Парк») мечтает о возвращении в Премьер-лигу.

Не менее очевидно и то, что нынешний «КПР» точно не готов составить конкуренцию одному из лидеров — «рейнджеры» плетутся во второй половине таблицы и уже давно не решают никаких задач. Команде точно не грозит повышение в классе и пока еще не грозит вылет.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1,78.

Общий коэффициент – 4,64.

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