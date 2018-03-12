Прогнозы и ставки на футбол 12 марта

«Сток Сити» — «Манчестер Сити»

Чемпионат Англии. 30-й тур

До вылета в ОАЭ — всего один день. Уже завтра «МанСити» отправится на мини-сбор (продлится до субботы), который устроили для небольшой разгрузки команды в более теплых условиях в преддверии финишного отрезка сезона. Этот отрезок обещает быть жарким только в ЛЧ. В АПЛ же «Сити» опережает ближайшего преследователя на 16 очков, и растерять такое преимущество за 9 туров было бы преступлением.

Перед встречей со «Сток Сити» «горожане» во второй раз в сезоне разобрались с «Челси» (1:0), а затем посреди недели уступили «Базелю» (1:2) в ЛЧ, но все равно прошли дальше благодаря победе в Швейцарии (4:0). Да, Гвардиола оплошал, но его можно понять и простить — испанец произвел сразу девять изменений в стартовом составе и предоставил игровое время Филу Фодену, Габриэлу Жезусу, Эмерику Ляпорту, Джону Стоунзу, Яя Туре и нашему знакомому Александру Зинченко. Вся основная братия получила отдых, и если эти парни сегодня возьмут три очка в Сток-он-Тренте, то о «Базеле» все мигом забудут.

Думается, так и будет. «Сток Сити» с конца октября одержал всего две победы и сейчас плетется на 19-м месте в турнирной таблице.

А помните, как завершилась первая встреча этих команд в октябре? 7:2 в пользу манкунианцев. Ой, за ребят Пола Ламберта уже страшно.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,68.

«Алавес» — «Бетис»

Чемпионат Испании. 28-й тур

И «Алавес», и «Бетис» в прошлом туре дружно проиграли. Севильцы были биты «Валенсией» (0:2), хотя большую часть встречи играли первым номером — все решили контратака и ошибка обороны. Баски проиграли же абсолютно по делу — несмотря на итоговые 2:1 в пользу «Сосьедада», у гостей не было ни одного момента для восстановления паритета.

Но «Алавес» на выезде и «Алавес» дома — две разные команды. Об этом вам скажет статистика — на «Мендисорроса» подопечные Абелардо выиграли шесть из последних семи матчей (а с учетом Кубка — девять из 10), в том числе против крепких «Севильи» и «Сельты».

5,95Экспресс

При Абелардо «Алавес» отличается сплоченностью. С момента его назначения игроки прониклись идеями тренера и уже не ассоциируют себя с аутсайдером, удел которого — неудачная борьба за выживание.

Кто победит? Двух мнений быть не может.

Ставка: победа «Алавеса» за 2,16.

«Вердер» — «Кельн»

Чемпионат Германии. 26-й тур

«Вердер» становится «командой последних минут». В 24-м туре «музыканты» вырвали победу в игре с «Гамбургом», забив на 87-й минуте, а на прошлой неделе спаслись в матче с «Боруссией», отыгравшись со счета 0:2.

После январской паузы бременцы потерпели всего два поражения и сейчас идут 14-ми в турнирной таблице — в двух очках от зоны плей-офф и в 10 — от своего ближайшего соперника.

Болельщики «Кельна» после выездной победы над «Лейпцигом» (2:1) не без оснований могли надеяться на продолжение успеха, однако «козлы» оступились, проиграв «Штутгарту» (2:3), хотя забили первыми — отличился нестареющий Клаудио Писарро.

У «Кельна» остается не там много возможностей спасти сезон, поэтому каждая из них — на вес золота. Думается, команда Штефана Рутенбека способна не ударить в грязь лицом в Бремене и точно попортит нервы хозяевам поля.

Ставка: обе команды забьют за 1,64.

Общий коэффициент – 5,95.

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