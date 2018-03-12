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    Экспресс дня. Победа перед мини-сбором

    Прогнозы и ставки на футбол 12 марта

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    «МанСити» сделает еще один шаг к чемпионству
    «МанСити» сделает еще один шаг к чемпионству
    theguardian.com
    «Горожане» сохранят преимущество «+16».

    «Сток Сити» — «Манчестер Сити»

    Чемпионат Англии. 30-й тур

    До вылета в ОАЭ — всего один день. Уже завтра «МанСити» отправится на мини-сбор (продлится до субботы), который устроили для небольшой разгрузки команды в более теплых условиях в преддверии финишного отрезка сезона. Этот отрезок обещает быть жарким только в ЛЧ. В АПЛ же «Сити» опережает ближайшего преследователя на 16 очков, и растерять такое преимущество за 9 туров было бы преступлением.

    Перед встречей со «Сток Сити» «горожане» во второй раз в сезоне разобрались с «Челси» (1:0), а затем посреди недели уступили «Базелю» (1:2) в ЛЧ, но все равно прошли дальше благодаря победе в Швейцарии (4:0). Да, Гвардиола оплошал, но его можно понять и простить — испанец произвел сразу девять изменений в стартовом составе и предоставил игровое время Филу Фодену, Габриэлу Жезусу, Эмерику Ляпорту, Джону Стоунзу, Яя Туре и нашему знакомому Александру Зинченко. Вся основная братия получила отдых, и если эти парни сегодня возьмут три очка в Сток-он-Тренте, то о «Базеле» все мигом забудут.

    Думается, так и будет. «Сток Сити» с конца октября одержал всего две победы и сейчас плетется на 19-м месте в турнирной таблице.

    А помните, как завершилась первая встреча этих команд в октябре? 7:2 в пользу манкунианцев. Ой, за ребят Пола Ламберта уже страшно.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2,5 за 1,68.

    «Алавес» — «Бетис»

    Чемпионат Испании. 28-й тур

    И «Алавес», и «Бетис» в прошлом туре дружно проиграли. Севильцы были биты «Валенсией» (0:2), хотя большую часть встречи играли первым номером — все решили контратака и ошибка обороны. Баски проиграли же абсолютно по делу — несмотря на итоговые 2:1 в пользу «Сосьедада», у гостей не было ни одного момента для восстановления паритета.

    Но «Алавес» на выезде и «Алавес» дома — две разные команды. Об этом вам скажет статистика — на «Мендисорроса» подопечные Абелардо выиграли шесть из последних семи матчей (а с учетом Кубка — девять из 10), в том числе против крепких «Севильи» и «Сельты».

    5,95Экспресс

    При Абелардо «Алавес» отличается сплоченностью. С момента его назначения игроки прониклись идеями тренера и уже не ассоциируют себя с аутсайдером, удел которого — неудачная борьба за выживание.

    Кто победит? Двух мнений быть не может.

    Ставка: победа «Алавеса» за 2,16.

    «Вердер» — «Кельн»

    Чемпионат Германии. 26-й тур

    «Вердер» становится «командой последних минут». В 24-м туре «музыканты» вырвали победу в игре с «Гамбургом», забив на 87-й минуте, а на прошлой неделе спаслись в матче с «Боруссией», отыгравшись со счета 0:2.

    После январской паузы бременцы потерпели всего два поражения и сейчас идут 14-ми в турнирной таблице — в двух очках от зоны плей-офф и в 10 — от своего ближайшего соперника.

    Ближайшие события

    Болельщики «Кельна» после выездной победы над «Лейпцигом» (2:1) не без оснований могли надеяться на продолжение успеха, однако «козлы» оступились, проиграв «Штутгарту» (2:3), хотя забили первыми — отличился нестареющий Клаудио Писарро.

    У «Кельна» остается не там много возможностей спасти сезон, поэтому каждая из них — на вес золота. Думается, команда Штефана Рутенбека способна не ударить в грязь лицом в Бремене и точно попортит нервы хозяевам поля.

    Ставка: обе команды забьют за 1,64.

    Общий коэффициент – 5,95.

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  • Экспресс дня. Победа перед мини-сбором
  • 5,95
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