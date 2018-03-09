Прогнозы и ставки на футбол 9 марта

«Страсбур» — «Монако»

Чемпионат Франции. 29-й тур

«Монако» на всех порах мчится к серебру. И набирает. «Бордо» как мог ставил палки в колеса хозяевам и даже первым забил, но скорость, с которой «монегаски» выходили из обороны в атаку, а также самоотдача и готовность доигрывать каждый эпизод до конца вкупе с банальным превосходством в классе сделали свое дело — 2:1. Снова порадовал неожиданными решениями Лемар, окончательно закрепившийся в роли плеймейкера. Также привычно хороши был Сидибе и Фабиньо и летние новички Геззаль, Лопеш и Йоветич. Все эти парни уже вписались в состав и выглядят в нем максимально органично.

Леонарду Жардим подобрал правильную схему, и теперь его команда снова смотрится как единое целое. Да, да, «Монако» научился брать очки даже без Фалькао – сейчас на этом мало акцентируют внимание, но летом сей факт поможет клубу прилично экономить (600 тысяч евро в месяц).

Способен ли «Страсбур» справиться с таким «Монако»? Дома триумфатор Лиги 2 прошлого сезона, конечно, неплох, но если «Монако» не допустит недооценки, то шансов у хозяев не будет.

Ставка: победа «Монако» за 1,70.

«Жирона» — «Депортиво»

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Жирона» в минувший уик-энд оставила с баранкой «Вильярреал» (2:0) и установила рекорд среди новичков Ла Лиги по набранным очкам после 27-ми туров. 40 очков практически гарантировали каталонцам сохранение прописки в элите на следующий сезон, так что теперь фанаты команды могут помечтать о выходе в Лигу Европы — от «Вильярреала» «Жирона» отстает всего на один пункт.

Уже сегодня (пусть лишь на время) Стуани и Ко могут стать шестыми — благо, на «Монтиливи» едет одна из худших команд чемпионата #прямосейчас «Депортиво» (еще более плачевно дела обстоят лишь у «Малаги»). Клуб из Ла-Коруньи не побеждает с начала декабря (а в гсотях — с конца ноября) и за это время скатился на 19-ю строку турнирной таблицы.

5,47Экспресс

Чего ждать от встречи «Жироны» и коллектива с худшей обороной Ла Лиги (57 пропущенных)? Двух мнений быть не может. Ставим на команду Пабло Мачина.

Ставка: победа «Жироны» за 1,65.

«Ворскла» — «Шахтер»

Чемпионат Украины. 23-й тур

Лидер чемпионата Украины в первом туре второго этапа Премьер-лиги отправится в Полтаву, где местная «Ворскла» совсем недавно (3 марта) «месила грязь» с «Черноморцем» и победила со счетом 2:1.

Поле в Полтаве вряд ли получило вторую жизнь, учитывая погодные условия, и это — плюс для хозяев, чья задача — максимально усложнить жизнь бразильским лидерам «Шахтера» и разрушать, надеясь на редкие контратаки. Но забить «горнякам» без Юрий Коломойца, получившего травму, хозяева вряд ли смогут.

Как и сохранить свои ворота «на замке» — «оранжево-черные» пребывают в прекрасной форме, чем свидетельство — победа над «Ромой» (2:1) в плей-офф ЛЧ и последовавшие за ней две виктории на внутренней арене ( с общим счетом 8:0).

Ставим на...

Ставка: победа «Шахтера» с форой -1,5 за 1,95.

Общий коэффициент – 5,47.

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