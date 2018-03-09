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    Экспресс дня. «Монако» не повторит ошибок ПСЖ

    Прогнозы и ставки на футбол 9 марта

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    Тома Лемар
    Тома Лемар
    asmonaco.com
    Победы «Монако», «Жироны» и «Шахтера».

    «Страсбур» — «Монако»

    Чемпионат Франции. 29-й тур

    «Монако» на всех порах мчится к серебру. И набирает. «Бордо» как мог ставил палки в колеса хозяевам и даже первым забил, но скорость, с которой «монегаски» выходили из обороны в атаку, а также самоотдача и готовность доигрывать каждый эпизод до конца вкупе с банальным превосходством в классе сделали свое дело — 2:1. Снова порадовал неожиданными решениями Лемар, окончательно закрепившийся в роли плеймейкера. Также привычно хороши был Сидибе и Фабиньо и летние новички Геззаль, Лопеш и Йоветич. Все эти парни уже вписались в состав и выглядят в нем максимально органично.

    Леонарду Жардим подобрал правильную схему, и теперь его команда снова смотрится как единое целое. Да, да, «Монако» научился брать очки даже без Фалькао – сейчас на этом мало акцентируют внимание, но летом сей факт поможет клубу прилично экономить (600 тысяч евро в месяц).

    Способен ли «Страсбур» справиться с таким «Монако»? Дома триумфатор Лиги 2 прошлого сезона, конечно, неплох, но если «Монако» не допустит недооценки, то шансов у хозяев не будет.

    Ставка: победа «Монако» за 1,70.

    «Жирона» — «Депортиво»

    Чемпионат Испании. 28-й тур

    «Жирона» в минувший уик-энд оставила с баранкой «Вильярреал» (2:0) и установила рекорд среди новичков Ла Лиги по набранным очкам после 27-ми туров. 40 очков практически гарантировали каталонцам сохранение прописки в элите на следующий сезон, так что теперь фанаты команды могут помечтать о выходе в Лигу Европы — от «Вильярреала» «Жирона» отстает всего на один пункт.

    Уже сегодня (пусть лишь на время) Стуани и Ко могут стать шестыми — благо, на «Монтиливи» едет одна из худших команд чемпионата #прямосейчас «Депортиво» (еще более плачевно дела обстоят лишь у «Малаги»). Клуб из Ла-Коруньи не побеждает с начала декабря (а в гсотях — с конца ноября) и за это время скатился на 19-ю строку турнирной таблицы.

    5,47Экспресс

    Чего ждать от встречи «Жироны» и коллектива с худшей обороной Ла Лиги (57 пропущенных)? Двух мнений быть не может. Ставим на команду Пабло Мачина.

    Ставка: победа «Жироны» за 1,65.

    «Ворскла» — «Шахтер»

    Чемпионат Украины. 23-й тур

    Лидер чемпионата Украины в первом туре второго этапа Премьер-лиги отправится в Полтаву, где местная «Ворскла» совсем недавно (3 марта) «месила грязь» с «Черноморцем» и победила со счетом 2:1.

    Ближайшие события

    Поле в Полтаве вряд ли получило вторую жизнь, учитывая погодные условия, и это — плюс для хозяев, чья задача — максимально усложнить жизнь бразильским лидерам «Шахтера» и разрушать, надеясь на редкие контратаки. Но забить «горнякам» без Юрий Коломойца, получившего травму, хозяева вряд ли смогут.

    Как и сохранить свои ворота «на замке» — «оранжево-черные» пребывают в прекрасной форме, чем свидетельство — победа над «Ромой» (2:1) в плей-офф ЛЧ и последовавшие за ней две виктории на внутренней арене ( с общим счетом 8:0).

    Ставим на...

    Ставка: победа «Шахтера» с форой -1,5 за 1,95.

    Общий коэффициент – 5,47.

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    Экспресс дня. Гаттузо проэкзаменует «Арсенал»Прогнозы и ставки на футбол 8 марта
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  • Экспресс дня. «Монако» не повторит ошибок ПСЖ
  • 5,47
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