Прогнозы и ставки на футбол 7 марта

«Манчестер Сити» — «Базель»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Почти весь февраль «Манчестер» играл каждые три дня, кроме небольшой паузы перед финалом Кубка лиги. Уверенная победа на «Уэмбли» над «Арсеналом» (3:0) принесла каталонцу первый титул в его английской карьере. В четверг «горожане» снова обыграли «Арсенал» (3:0) – уже в Премьер-лиге, а спустя три дня тем же составом разобрались и с «Челси» (1:0). Травмы всерьез осложнили жизнь «Манчестеру», у которого в запасе не было почти никого, кто мог бы по ходу игры усилить атаку, но первый тайм позволил Гвардиоле и болельщикам «Сити» расслабиться. Хозяева переиграли «Челси», будто это команда Конте выступала месяц без отдыха — лондонцы не только отдали «Сити» мяч, но и ни разу не пробили по воротам Эдерсона.

Встреча с «Челси» показала, что «МанСити» готов рвать и метать на всех фронтах даже в таком напряженном графике.

Впрочем, в среду манкунианцам не придется выкладываться на 100% — вопрос с четвертьфиналистом ЛЧ от этой пары был решен три недели назад в Швейцарии, когда «Сити» победил 4:0 (с дублем Гюндогана).

Даже если «Базель» (в пассиве которого три «сухих» поражения кряду с общим счетом 0:8) выпрыгнет из штанов, больше, чем на гол гостям рассчитывать не стоит.

Ставка: победа «МанСити» в тайме и матче за 1,50.

«Тоттехэм» — «Ювентус»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

А вот в этой паре интрига жива! И это прекрасно!

Забив два мяча в Турине, «Тоттенхэм» добыл ценную ничью с «Ювентусом» (2:2), но теперь ему надо не ударить в грязь лицом на «Уэмбли». Да, в Лондоне «шпоры» могут играть и на ничью, но в такой расклад, честно говоря, верится с трудом. Да и можно ли «сушить» матч, когда в составе парни вроде Алли, корейца Сона и Кейна?

В субботу в игре с «Хаддерсфилдом» у лондонцев снова дважды отличился один из этой тройки — Сон – и второй в сезоне игрок команды по степени вовлеченности в голевые атаки (15 мячей и 9 передач).

5,58Экспресс

«Юве» также порадовал своих поклонников, обыграв «Лацио» (1:0) и выйдя в лидеры Серии А по потерянным очкам. Хотя в Риме все катилось к ничьей — за 90 минут команды очень редко беспокоили голкиперов, однако на исходе компенсированного времени Дибала сотворил настоящий шедевр, пробросив мяч между ног одному защитнику, и в борьбе со вторым в падении отправил мяч под перекладину. О чем это говорит? О мастерстве, умении отличаться в концовках и чемпионском характере.

Этот характер может помочь «синьоре» и в Англии, ведь ей кровь из носу необходимо забивать.

Ставка: обе команды забьют за 1,77.

«Лидс» — «Вулверхэмптон»

Чемпионшип. 36-й тур

Лидер Чемпионшипа «Вулверхэмптон», который умудрился взять всего два очка в трех предыдущих турах, отправится в гости к «Лидсу», чьи лучшие время остались далеко позади. В нынешнем сезоне трехкратные чемпионы Англии одержали всего 14 побед в 35 матчах и пока плетутся на 12-й строке. Никаких серьезных задач «павлины» уже не решают — команде не грозят ни вылет, ни повышение в классе.

А вот «Уондерерс» ошибаться больше нельзя. Преимущество над третьей «Астон Виллой» (10 очков) может растаять очень быстро.

Словом, ждем от лидера повторения ноябрьских 4:1. Или просто победы.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2,10.

Общий коэффициент – 5,58.

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