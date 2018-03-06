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    Экспресс дня. Не сломила ли «Пари Сен-Жермен» травма Неймара?

    Прогнозы и ставки на футбол 6 марта

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    Футболисты «Пари Сен-Жермен»
    Футболисты «Пари Сен-Жермен»
    psg.fr

    «Ливерпуль» — «Порту»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

    «Ливерпуль» решил задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, когда в гостях разгромил «Порту» со счетом 5:0.

    Теперь «красным» достаточно просто сыграть в свой футбол на домашней арене, при этом совсем необязательно тратить лишние силы, которые еще пригодятся в чемпионате Англии.

    У «Порту» совсем ничего не получилось в первой игре, но это не значит, что «драконы» настолько слабы. Как показывает чемпионат Португалии, их игровая форма сейчас близка к идеалу, а недавняя победа над «Спортингом» лишь подтверждает этот факт.

    Очевидно, что «Порту» не сможет выйти в четвертьфинал, но ради престижа должен хотя бы раз расписаться в воротах «Ливерпуля», оборона которого далека от идеала.

    Ставка: обе команды забьют за 1,68.

    «Пари Сен-Жермен» — «Реал»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

    Для «Пари Сен-Жермен» предстоящий матч станет важнейшим в сезоне. Если команда снова вылетит из Лиги чемпионов, то руководство клуба, вероятно, уволит главного тренера, а также устроит очередную перестройку.

    Ближайшие события

    Как вы помните, прошлым летом парижане пригласили в свою команду звездных Неймара и Килиана Мбаппе, которые должны были помочь команде выйти на новый уровень. Однако в игре на «Сантьяго Бернабеу» даже они не помогли избежать поражения со счетом 1:3.

    На «Парк Де Пренс» команда Унаи Эмери и вовсе не сможет рассчитывать на Неймара, получившего серьезную травму голеностопа. И все же даже без бразильца парижане способны на чудо.

    К тому же у «Реала» сейчас тоже все идет не так гладко, как хотелось бы. В чемпионате Испании мадридцы по-прежнему позволяют себе терять очки в играх с аутсайдерами. К тому же регулярно травмируются важные футболисты, как, например, Лука Модрич или Тони Кроос.

    Отдадим преимущество «Пари Сен-Жермен», который просто обязан побеждать на своем поле, что, впрочем, не обязательно гарантирует ему путевку в следующий раунд.

    Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой -1 за 2,40.

    «Сандерленд» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионшип. 36-й тур

    Еще несколько лет назад эти команды играли друг с другом в Премьер-лиге, но сейчас вынуждены довольствоваться выступлением в Чемпионшипе, что тоже вполне достойно, особенно для «Сандерленда».

    Дело в том, что «черные коты» испытывают серьезные финансовые проблемы, к которым добавилось и ужасное турнирное положение. В таблице они занимают последнее место. Исправить ситуацию еще можно, но времени осталось не так много.

    5,96Экспресс

    У «Астон Виллы» дела идут лучше. Она ведет борьбу за выход в АПЛ, располагаясь на высоком третьем месте.

    Бирмингемская команда тоже далека от идеала, но проигрывает крайне редко, а если уж и случаются сбои, то, как правило, в матчах с равными по силам соперниками.

    Фактор домашнего поля часто имеет решающее значение, но не в данном случае. Вероятно, «Сандерленд» ждет очередная неудача.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой 0 за 1,48.

    Общий коэффициент – 5,96.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не сломила ли «Пари Сен-Жермен» травма Неймара?
  • 5,96
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