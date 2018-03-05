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    Экспресс дня. Моуринью обставит Ходжсона

    Прогнозы и ставки на футбол 5 марта

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    «МЮ» победит в Лондоне
    «МЮ» победит в Лондоне
    theguardian.com
    «МЮ» победит в Лондоне, «Сельта» — в Виго.

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. 29-й тур

    «Манчестер Юнайтед» в понедельник будет гостить у «Кристал Пэлас». Дела у лондонцев сейчас плохи — мало того, что подопечные Роя Ходжсона не выигрывают уже пять матчей, так еще и лазарет команды переполнен (за бортом — 10 человек). Травмированы практически все ключевые игроки, включая, Скотта Данна и Уилфрида Заху.

    Можно ли с таким «багажом» рассчитывать на позитив против «дьяволов»? Сомневаемся.

    «МЮ» в прошлом туре разобрался с «Челси» (2:1), а героем встречи стал Ромелу Лукаку, которому немало доставалось по ходу этого сезона. Бельгиец в стартовых 27 матчах ни разу не забил командам из топ-6, но в игре с «Челси» его «прорвало» — гол и результативная передача на Джесси Лингарда.

    Уверены, что этот парень забьет и сегодня, а его команда вновь вернется на вторую строку турнирной таблицы.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1,55.

    «Сельта» — «Лас-Пальмас»

    Чемпионат Испании. 27-й тур

    «Лас-Пальмас» в прошлом туре изрядно пошумел, отобрав очки у «Барселоны» (1:1) — каталонцы ехали на «Гран-Канарию» с надеждой на легкую наживу, но вернулись домой ни с чем. Можно сколько угодно пенять на судейство Матеу Лаоса (сразу три неоднозначных эпизода), но два очка «Барселона» потеряла по своей вине. Минимум опасных моментов, отчаянная (местами чрезмерно жесткая) игра хозяев в обороне, и, как итог, — вымученная ничья 1:1. Но если для «Барсы» это потеря имеет ключевое значение (отрыв от «Атлетико» сократился до 5 пунктов), то «островитяне» по-прежнему плетутся в зоны вылета.

    3,57Экспресс

    Есть мнение, что «Лас-Пальмас», оставив все силы и эмоции на своем поле, попросту не сможет настроиться и дать бой «Сельте», которая, хоть и была бита «Жироной» (0:1) в прошлом туре, но дома играет намного лучше (с конца октября всего одно поражение).

    Словом, есть смысл поставить на...

    Ставка: победа «Сельты» за 1,45.

    «Трабзонспор» — «Бешикташ»

    Чемпионат Турции. 24-й тур

    «Бешикташ» за последние две недели дважды «бодался» с «Фенербахче», и если первая встреча в рамках чемпионата завершилась более-менее мирно — 3:1 (с дублем Рикардо Куарежмы) в пользу в пользу подопечных Шенола Гюнеша, то вторая, в 1/2 финала Кубка Турции, едва не завершилась массовым побоищем. Все как мы любим — с четырьмя голами (2:2), тремя красными карточками и неисчислимыми спорами и стычками.

    Ближайшие события

    Считаем, что после двух энергозатратных матчей у «орлов» просто не хватит сил на «Трабзонспор». Последний вроде бы начал выбираться из ямы и прервал свою серию без побед, обыграв в гостях «Аланияспор» (2:1).

    И если «Бешикташ» 1 марта играл с «Фенербахче» в Кубке, то «Трабзонспор» отдыхал с 24 февраля. Возможно, именно это сыграет ключевую роль в сегодняшнем поединке.

    Ставка: обе команды забьют за 1,59.

    Общий коэффициент – 3,57.

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    Экспресс дня. Все в руках ГаттузоПрогнозы и ставки на футбол 4 марта
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  • Экспресс дня. Моуринью обставит Ходжсона
  • 3,57
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