Прогнозы и ставки на футбол 4 марта

«Манчестер Сити» — «Челси»

Чемпионат Англии. 29-й тур

Дела у «Челси» все мрачнее. «Синие» выиграли лишь раз в последних четырех матчах чемпионата и вполне закономерно были вытеснены из четверки набравшим ход «Тоттенхэмом». Расстояние в 2 очка за 10 туров до финиша – пустяки, но сейчас положение дел совсем не в пользу «Челси».

Ничего хорошего «аристократам» не сулит и выезд в Манчестер. «Горожане» Хосепа Гвардиолы в прошлое воскресенье катком проехали по бедному «Арсеналу» (3:0) в финале Кубка лиги — модернизированные «кружева» Агуэро и Ко привели к разгрому. 1 марта команды встретились вновь, и результат остался прежним — «Арсенал» впервые в истории пропустил на своем поле три мяча еще в первой 45-минутке.

Сегодня 3:0, может, и не будет, но в победе «Сити» сомневаются единицы. Тройка Сане, Де Брейне и Сильва, отвечающая на «Этихаде» за творческую составляющую, «сделает разницу».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,63.

«Барселона» — «Атлетико»

Чемпионат Испании. 27-й тур

Эрнесто Вальверде вправе жаловаться. «Барсе» не хватило изобретательности в атаке, чтобы увезти домой три очка с «Гран-Канарии», и винить в этом каталонцам можно только самих себя. Да, было как минимум два сомнительных решения рефери, но факт остается фактом.

Перед встречей с «Атлетико» Вальверде не позавидуешь — если его команда играла в гостях и в четверг (до Гран-Канарии путь неблизкий — три часа на самолете в одну сторону), то «Атлетико» — в среду и дома. Да и играли — громко сказано. Скорее, издевались — «Леванте» пропустил четыре мяча от одного Антуана Гризманна и отправился домой «на щите». А до этого, напомним, были 5:2 против «Севильи» (5:0 к 81-й минуте). С хет-триком от того же Гризманна. Впечатляет?

4,69Экспресс

Словом, легкой жизни лидеру Примеры ждать не стоит.

Нынешний «Атлетико» определенно способен попортить «Барсе» нервишки.

Ставка: обе команды забьют за 1,80.

«Милан» — «Интер»

Чемпионат Италии. 27-й тур

Между «Миланом» и «Интером» те же семь очков, что и накануне дерби первого круга, которое завершилось победой «нерадзурри» 3:2. Но с тех пор поменялось многое. «Интер» теперь регулярно теряет очки, а «россонери», напротив, на ходу.

В прошлом туре «Милан» победил «Рому» (2:0) на ее же поле — «дьяволы» вновь удержали свои ворота «сухими», не испортив праздник Джанлуиджи Доннарумме, отметившему свое 19-летие. После этого «красно-черные» вновь отправились в Рим, но уже в гости к «Лацио» — Доннарумма отметился как минимум тремя серьезными сейвами в первом тайме, еще несколькими — во втором, а затем стал героем серии пенальти. В итоге «Милан» впервые с 2009 года не проиграл в 13 матчах подряд и прополз в финал Кубка.

На очереди — еще один важный матч с соседями, после которого отрыв от зоны Лиги чемпионов может сократиться до 4 очков. Так что все в руках Дженнару Гаттузо и его команды.

«Интер» на выходных с боями обыграл «Беневенто» (2:0). «Ведьмы» чувствовали себя на «Джузеппе Меацца» как дома, причем гости создавали моменты не только за счет полностью разлаженных действий обороны хозяев, но и порой проводили образцово-показательные комбинации. Исход встречи, тем не менее, решили две ошибки гостей при стандартах, которые «Интер» не стал прощать. Два гола в течение четырех минут избавили хозяев от очередного позора.

Но избежит ли «Интер» позора сегодня? Пока все говорит в пользу другой команды из Милана.

Ставка: победа «Милана» за 1,60.

Общий коэффициент – 4,69.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram