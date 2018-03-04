Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Все в руках Гаттузо

    Прогнозы и ставки на футбол 4 марта

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    theguardian.com
    Победы «МанСити» и «Милана», голы на «Камп Ноу».

    «Манчестер Сити» — «Челси»

    Чемпионат Англии. 29-й тур

    Дела у «Челси» все мрачнее. «Синие» выиграли лишь раз в последних четырех матчах чемпионата и вполне закономерно были вытеснены из четверки набравшим ход «Тоттенхэмом». Расстояние в 2 очка за 10 туров до финиша – пустяки, но сейчас положение дел совсем не в пользу «Челси».

    Ничего хорошего «аристократам» не сулит и выезд в Манчестер. «Горожане» Хосепа Гвардиолы в прошлое воскресенье катком проехали по бедному «Арсеналу» (3:0) в финале Кубка лиги — модернизированные «кружева» Агуэро и Ко привели к разгрому. 1 марта команды встретились вновь, и результат остался прежним — «Арсенал» впервые в истории пропустил на своем поле три мяча еще в первой 45-минутке.

    Сегодня 3:0, может, и не будет, но в победе «Сити» сомневаются единицы. Тройка Сане, Де Брейне и Сильва, отвечающая на «Этихаде» за творческую составляющую, «сделает разницу».

    Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,63.

    «Барселона» — «Атлетико»

    Чемпионат Испании. 27-й тур

    Эрнесто Вальверде вправе жаловаться. «Барсе» не хватило изобретательности в атаке, чтобы увезти домой три очка с «Гран-Канарии», и винить в этом каталонцам можно только самих себя. Да, было как минимум два сомнительных решения рефери, но факт остается фактом.

    Перед встречей с «Атлетико» Вальверде не позавидуешь — если его команда играла в гостях и в четверг (до Гран-Канарии путь неблизкий — три часа на самолете в одну сторону), то «Атлетико» — в среду и дома. Да и играли — громко сказано. Скорее, издевались — «Леванте» пропустил четыре мяча от одного Антуана Гризманна и отправился домой «на щите». А до этого, напомним, были 5:2 против «Севильи» (5:0 к 81-й минуте). С хет-триком от того же Гризманна. Впечатляет?

    4,69Экспресс

    Словом, легкой жизни лидеру Примеры ждать не стоит.

    Нынешний «Атлетико» определенно способен попортить «Барсе» нервишки.

    Ставка: обе команды забьют за 1,80.

    «Милан» — «Интер»

    Чемпионат Италии. 27-й тур

    Между «Миланом» и «Интером» те же семь очков, что и накануне дерби первого круга, которое завершилось победой «нерадзурри» 3:2. Но с тех пор поменялось многое. «Интер» теперь регулярно теряет очки, а «россонери», напротив, на ходу.

    В прошлом туре «Милан» победил «Рому» (2:0) на ее же поле — «дьяволы» вновь удержали свои ворота «сухими», не испортив праздник Джанлуиджи Доннарумме, отметившему свое 19-летие. После этого «красно-черные» вновь отправились в Рим, но уже в гости к «Лацио» — Доннарумма отметился как минимум тремя серьезными сейвами в первом тайме, еще несколькими — во втором, а затем стал героем серии пенальти. В итоге «Милан» впервые с 2009 года не проиграл в 13 матчах подряд и прополз в финал Кубка.

    Ближайшие события

    На очереди — еще один важный матч с соседями, после которого отрыв от зоны Лиги чемпионов может сократиться до 4 очков. Так что все в руках Дженнару Гаттузо и его команды.

    «Интер» на выходных с боями обыграл «Беневенто» (2:0). «Ведьмы» чувствовали себя на «Джузеппе Меацца» как дома, причем гости создавали моменты не только за счет полностью разлаженных действий обороны хозяев, но и порой проводили образцово-показательные комбинации. Исход встречи, тем не менее, решили две ошибки гостей при стандартах, которые «Интер» не стал прощать. Два гола в течение четырех минут избавили хозяев от очередного позора.

    Но избежит ли «Интер» позора сегодня? Пока все говорит в пользу другой команды из Милана.

    Ставка: победа «Милана» за 1,60.

    Общий коэффициент – 4,69.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. Фокусник СалахПрогнозы и ставки на футбол 3 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Все в руках Гаттузо
  • 4,69
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды России
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • Знарку лучше уйти из сборной победителем
  • Изучаем противоречивые мнения о дальнейшей судьбе хоккейной сборной России и ее наставника
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов