Прогнозы и ставки на футбол 3 марта

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Чемпионат Англии. 29-й тур

В конце октября болельщики «Ливерпуля» всерьез обсуждали возможную отставку Юргена Клоппа, а сейчас готовы носить немца на руках. Рецепт прост — «Ливерпуль» восторгает своей атакой, а эксперты называют команду лучшей после «МанСити» (хотя «МЮ», конечно, не согласен). В Лиге чемпионов «Ливерпуль» уже фактически в четвертьфинале – вы же не верите, что «Порту» отыграется с 0:5? В АПЛ дела идут не хуже — «красные» пока третьи, но отстают от «МЮ» всего на 2 очка.

В минувший уик-энд подопечные Клоппа устроили погром «Вест Хэму» (4:1), а героем встречи стал Мо Салах. Гол египтянина не только оказался рекордным (20-й в сезоне, забитый левой ногой), но и победным. А еще Мо открыл вторую сотню голов в этом сезоне – команда Клоппа вслед за «Манчестер Сити» пробила трехзначное число точных ударов.

Способен ли нынешний «Ньюкасл» Рафы Бенитеса отобрать очки у этого «Ливерпуля»? Вряд ли. А уж на «Энфилде» у «сорок» шансов вовсе нет. Не спасет ни «автобус», на которой совсем недавно жаловался Хосеп Гвардиола, ни любые другие фокусы.

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 1,66.

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д

Чемпионат Германии. 25-й тур

«Быки», как и «Ливерпуль», продолжает удивлять, но исключительно со знаком «-». В прошлом туре «Лейпциг» умудрился проиграть «Кельну» (1:2) — последней команде турнирной таблицы. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, но довести дело до победы не смогли. На 70-й минуте Козьелло шикарным ударом с линии штрафной сделал счет 1:1, а через семь минут Биттенкурт с нескольких метров замкнул ассист Риссе и вывел «козлов» вперед. Итог — 1:2 и серия из трех поражений кряду.

«Боруссия» Петера Штегера также не смогла победить, расписав 1:1 с «Аугсбургом». Тем не менее «желто-черные» продлили свою серию без поражений в чемпионате до девяти матчей. Но главное не это, а то, что в Дортмунде вновь заработало атакующее трио Гетце-Шюррле-Ройс. Именно эти трое организовали единственную результативную атаку «Боруссии» в этом матче, завершившуюся голом Марко. Кажется, каждый из этих парней подбирается к оптимальным кондициям, что делает атаку команды Штегера в несколько раз опаснее.

4,78Экспресс

В том числе и для «быков», которые не славятся неприступной обороной.

Помните, как завершилась первая в сезоне встреча «Боруссии» и «Лейпцига»? «РБ» победил со счетом 3:2. Сегодня голов, думается, будет не меньше.

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,80.

«Наполи» — «Рома»

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Наполи» на выходных не упустил возможность оторваться от «Ювентуса», так и не сыгравшего против «Аталанты», на четыре очка. Соперник у «партенопецев» был, что называется, удобным: неаполитанцы не проигрывают «Кальяри» вот уже 15 матчей в Серии А. Все было решено еще до перерыва, когда два мяча забили Кальехон и Мертенс. И если в первом тайме сардинийцы еще сопротивлялись, то после перерыва выбросили белое полотенце. Итог — 5:0.

Судя по всему, после вылета из Лиги Европы «Наполи» не оказался в какой-то психологической яме, а, наоборот, вздохнул с облегчением и приступил к реализации «плана А» — борьбе за скудетто.

А вот «Рома» на выходных вновь оступилась. После 1:2 в Харькове с «Шахтером» «волки» получили 0:2 дома с «Миланом» Рино Гаттузо. Нет, «волки», как и в Украине, смотрелись предпочтительнее соперника в первом тайме, но во втором, как и посреди недели, попросту поплыли. Причем если в Лиге чемпионов римлянам удалось забить до перерыва, то в Серии А «Милан» удержал свои ворота сухими. Да, «Милану» немного повезло, но «россонери» как минимум ни в чем не уступали сопернику, который изначально считался фаворитом. Эусебио Ди Франческо объяснил фиаско своей команды усталостью после Лиги чемпионов. Но ведь и подопечные Гаттузо играли в еврокубках. Более того, у гостей было на день меньше отдыха…

Если «Рома» не сделает правильные выводы, то рискует получить «баранку» и на «Сан Паоло».

Ставка: победа «Наполи» за 1,60.

Общий коэффициент – 4,78.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram