Прогнозы и ставки на футбол 2 марта

«Боруссия» М — «Вердер»

Чемпионат Германии. 25-й тур

Младшая «Боруссия» в минувший уик-энд одержала первую с ноября гостевую победу и сразу подтянулась к еврокубковой зоне — все благодаря первому в карьере голу Маркуса Крамера из-за пределов штрафной, от которого пострадал «Ганновер» (1:0).

В турнирной таблице «жеребята» идут седьмыми, но от «Лейпцига» и «Байера», которые в прошлом туре дружно проиграли, отстают всего на 4 очка.

У «Вердера», за плечами которого три победы в четырех предыдущих турах (в том числе в гостях над «Шальке» — 2:1), задача иная, но не менее важная, — избежать прямо вылета и попадания в «стыки».

Словом, с мотивацией проблем не будет ни у хозяев, ни у гостей. А это значит, что мы можем стать свидетелями настоящей «рубки», которая определенно будет богата на события, но не на голы.

Ставка: ТМ 2,5 за 2,06.

«Ницца» — «Лилль»

Чемпионат Франции. 28-й тур

«Ницца» в прошлом туре отобрала очки у «Бордо» — 0:0. Хозяева пробили по воротам соперника аж 23 раза, но забить не сумели. «Ницца» же ни одного раза не попала в створ (при трех ударах), и это при владении мячом в 55%.

Очевидно, что команда Люсьена Фавра угодила в игровую яму, и семь матчей без побед во всех турнирах — лучшее тому подтверждение.

5,94Экспресс

Но если «Ницца» за счету ударного старта пока идет в топ-10, то «Лилль», в пассиве которого четыре тура без побед, — 19-й и имеет прекрасные шансы понизиться в классе.

Чего ждать от встречи двух неудачников? Уж точно не голевого фейерверка.

Ставка: ТМ 2,5 за 1,77.

«Монако» — «Бордо»

Чемпионат Франции. 28-й тур

«Монако» в прошлом туре стал одним из героев триллера с привкусом скандала — команда Леонарду Жардима расписала результативные 3:3 с «Тулузой». Дубль Рони Лопеса никаких сложностей монегаскам не предвещал. За 12 минут до финального свистка «Монако» вел с преимуществом в два мяча, но в дело вмешался арбитр Бенуа Мильо. Наверное, только 36-летний судья сможет объяснить, какое нарушение он зафиксировал со стороны Глика и назначил воодушевивший «Тулузу» пенальти.

Впрочем, потеря никак не сказалась на турнирном положении «Монако», поскольку все основные конкуренты вице-чемпиона страны дружно оступились.

Оступился и «Бордо», ведущий борьбу за зону Лиги Европы — жирондинцы дома сыграли скучнейшие 0:0 с «Ниццей» и остались восьмыми.

Учитывая, что в гостях «Бордо» играет не лучшим образом, смело ставим на... Кстати, три предыдущих встречи этих команд завершились с общим счетом 8:1 в пользу подопечных Жардима.

Ставка: победа «Монако» за 1,62.

Общий коэффициент – 5,94.

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