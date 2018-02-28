Прогнозы и ставки на футбол 28 февраля

«Ювентус» — «Аталанта»

Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

«Ювентус» и «Аталанта» должны были провести генеральную репетицию ответного матча 1/2 финала Кубка 25 февраля, однако встречу в Турине отменили из-за снегопада.

Кому это пойдет на руку? Скорее, клубу из Бергамо, который был выбит из колеи дуэлью с «Боруссией» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ювентус»? У туринцев все прекрасно — «черно-белые» ведут борьбу с «Наполи» за скудетто, очки теряют по большим праздникам и практически не пропускают (до 2:2 с «Тоттенхэмом» было восемь игр «на ноль»).

Так что отыграться после 0:1 в первом матче «Аталанте» будет очень непросто. Нет, невозможно.

Ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3,5 за 2,00.

«Лацио» — «Милан»

Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

«Милан» во второй раз за несколько дней будет гостить в Риме — в воскресенье подопечные Дженнаро Гаттузо неожиданно для многих (и впервые с 2011-го) победили в гостях «Рому» (2:0), у которой, правда, не было Эдина Джеко и Сандро Флоренци.

Первый тайм прошел при преимуществе римлян, но опасных моментов у ворот отмечавшего день рождения Джиджо Доннаруммы «Рома» практически не создала. «Милан» и вовсе не нанес ни одного удара по воротам за 45 минут. Первый случился в дебюте второй половины, но сразу превратился в гол: Сусо навесил справа, а Патрик Кутроне в борьбе с Костасом Маноласом переправил мяч в ворота. В середине тайма Давиде Калабрия, сместившись с фланга, сыграл в стенку с Николой Калиничем, перебросил Алиссона и установил окончательный счет.

5,37Экспресс

«Лацио» на выходных также победил в гостях, огорчив «Сассуоло» (3:0). Уже в первом тайме римляне забили дважды — Сергей Милинкович-Савич отличился ударом под перекладину из-за пределов штрафной, а Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Сразу после перерыва Милинкович-Савич оформил дубль, головой замкнув навес Фелипе Андерсона с правого фланга, после чего гости уверенно довели дело до победы.

Учитывая, что и «Милан», и «Лацио» пребывают в прекрасной форме («россонери» не проигрывают уже 12 матчей, «бьянкочелести» могут похвастать серией из трех побед с общим счетом 10:1), рискнем поставить на... «Милан» не пропускает уже пять матчей кряду? Друзья, просто «красно-черные» не встречались с Иммобиле и Ко.

Ставка: обе команды забьют за 1,84.

«Тоттенхэм» — «Рочдэйл»

Кубок Англии. 1/8 финала. Переигровка

«Тоттенхэм» на выходных едва не оступился на поле «Кристал Пэлас». «Шпоры» практически весь матч пытались взломать оборону окопавшегося на своей половине соперника, Деле Алли дважды просил пенальти, но забить удалось лишь в концовке — на 88-й минуте Гарри Кейн замкнул ударом головой передачу Кристиана Эриксена.

Предстоящая встреча с «Рочдейлом», скорее всего, не будет такой сложной — на «Уэмбли» «шпоры» обязаны побеждать, и делать это уверенно. Если, конечно, не допустят недооценки, что было в первом поединке (2:2). Тогда «Рочдейлу», будем честны, откровенно повезло. Мало кто ожидал, что худшая команда Чемпионшипа #прямосейчас способна отобрать победу у одного из лучших коллективов АПЛ.

Уверены, что Маурисио Почеттино извлек урок.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2,5 за 1,46.

Общий коэффициент – 5,37.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram