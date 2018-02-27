Прогнозы и ставки на футбол 27 февраля

«Эспаньол» — «Реал»

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Реал» набрал хороший ход в первые месяцы нового года, вспомнив, как побеждать и как забивать. В минувший уик-энд мощь «сливочных» на себе прочувствовал крепкий «Алавес». Команда Абелардо действовала отчаянно и практически без оглядки на оборону, решив сыграть с «Реалом» в открытый футбол, за что и поплатилась. Роналду получил капитанскую повязку из-за дисквалификации Рамоса и травмы Марсело и на радостях отгрузил сопернику два мяча. Мог больше, но в концовке позволил отличиться Бензема, предоставив французу право пробить пенальти. Автормо еще одного мяча стал Бейл — тот самый, которого нещадно критикуют СМИ.

Уверенная победа «Реала» (4:0) против одной из самых собранных и крепких команд второго эшелона — то что нужно перед важным визитом в столицу Каталонии.

«Эспаньол» не побеждает уже семь туров и пока не выглядит командой, которая способна отобрать очки у «Реала». В прошлом туре подопечные Кике Санчеса Флореса едва не оступились на поле аутсайдера «Депортиво» — хозяева «Риасора» имели больше моментов, но ни один из них реализовать не смогли (чего стоит только неудачный удар с пенальти от Лукаса Переса).

Роналду и Ко таких подарков сопернику делать не будут.

Ставка: победа «Реала» c форой -1 за 1,71.

«Жирона» — «Сельта»

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Жирона» перед встречей с «Сельтой» была уничтожена «Барселоной» (1:6), хотя первыми забили именно подопечные Пабло Мачина. Правда, уже через две минуты счет сравнял Луис Суарес, а до конца тайма оформил дубль (это же сделал и Лео Месси). Во втором тайме избиение продолжилось мячами Суареса и Филиппе Коутиньо.

Нужно ли делать выводы по этому матчу? Можно, но мы бы не стали. Во-первых, «Барса» есть «Барса». Во-вторых, дома «Жирона» играет намного лучше — четыре «сухих» кряду победы говорят о многом.

4,99Экспресс

Словом, легкой жизни «Сельте» никто не обещает.

Плюс ко всему, клуб из Виго в гостях регулярно теряет очки — спросите у «Хетафе» и «Алавеса».

Ставка: победа «Жироны» с форой 0 за 1,62.

«Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей»

Кубок Англии. 1/8 финала

«Суонси», который на выходных был уничтожен «Брайтоном» (1:4) и вновь оказался в зоне вылета, ждет вторая встреча с «Шеффилд Уэнсдей». Да, да, тем самым, который всего на 7 очков идет впереди зоны вылета в Чемпионшипе и который уже, кажется, завершил сезон.

Мы, конечно, преувеличиваем, но «совы» действительно не могут похвастать стабильностью. Да и о какой стабильности можно говорить с таким графиком и такой «скамейкой»?

«Суонси» Кубок также вряд ли уж очень необходим, но на своем поле «лебеди» просто обязаны побеждать аутсайдера. А иначе болельщики могут не понять.

Ставка: победа «Суонси» за 1,80.

Общий коэффициент – 4,99.

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