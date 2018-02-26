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    Экспресс дня. Десятая победа Сарри

    Прогнозы и ставки на футбол 26 февраля

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    Дрис Мертенс
    Дрис Мертенс
    Победы «Боруссии», «Бетиса» и «Наполи».

    «Боруссия» Д — «Аугсбург»

    Чемпионат Германии. 24-й тур

    В предыдущем туре огромный резонанс вызвала игра между «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг» во Франкфурте, которая проходила в понедельник. Болельщики были очень не довольны проведением матча в этот день, устроив настоящий бардак, из-за которого начало матча, а потом и старт второго тайма откладывались на 10 минут. Теперь в понедельник в Дортмунде будут играть «Боруссия» и «Аугсбург». Уверены, что на этот раз на первый план выйдет футбол, а не фанатские выходки.

    Благо, «Боруссия» — профессор по части футбольного зрелища. И пусть «шмели» будут играть на фоне непростого вояжа в Бергамо в прошлый четверг (1:1), считаем, что именно хозяева возьмут три очка.

    «Боруссия» бодается с пятью клубами за право быть второй после Бога («Баварии», если точнее), и фанаты рассчитывают, что их любимчики вернутся на второе место уже сегодня.

    Благо, «Аугсбург» очень нестабилен в гостях и уже давно не радовал своих поклонников выездными победами.

    Ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2,5 за 2,08.

    «Леванте» — «Бетис»

    Чемпионат Испании. 25-й тур

    Набравший неплохой ход «Бетис» (чего стоят недавняя заруба 3:5 с «Реалом» и победы над «Депортиво» и «Вильярреалом») отправится в гости к «Леванте», который не побеждает вот уже 12 матчей и пять игр кряду пропускает два и более мячей.

    «Огурцам» Кике Сетьена нужно брать пример с Серхио Каналеса, который в прошлом туре вышел на замену и соорудил два гола в ворота «Леванте», а его «Сосьедад» победил 3:0.

    4,43Экспресс

    «Леванте» не побеждает дома с конца сентября, поэтому мы смело ставим на...

    Ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1,55.

    «Кальяри» — «Наполи»

    Чемпионат Италии. 26-й тур

    В Италии интрига сводится к одному: кто из двух претендентов на чемпионство допустит меньше осечек к 22 апреля, когда в Турине состоится матч года между «Ювентусом» и «Наполи».

    В понедельник в зоне риска окажется команда Маурицио Сарри. Но не потому, что «Кальяри» хорош. Тут как раз наоборот. Всему виной — абсолютно ненужная поездка в Лейпциг на матч 1/16 финала Лиги Европы. «Наполи» победил 2:0, но по сумме двух встреч дальше прошли немцы. Впрочем, все это знали и до стартового свистка — еврокубковый турнир неаполитанцев абсолютно не интересовал, поскольку скудетто превратился в одержимость.

    Ближайшие события

    В прошлом туре «Наполи» перешагнул отметку в девять побед подряд. Кажется, сегодня будет десятая.

    Кстати, помните, как завершились два предыдущих матча «Кальяри» и «Наполи» на «Стадио Сант'Элия»? 0:3 и 0:5.

    Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 за 2,10.

    Общий коэффициент – 4,43.

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  • Экспресс дня. Десятая победа Сарри
  • 4,43
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