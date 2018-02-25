Прогнозы и ставки на футбол 25 февраля

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Чемпионат Англии. 28-й тур

Помните, как на островах совсем недавно гремел скандал с обоюдоострыми обвинениями «Моуринью VS Конте»? Очень может быть, что сегодня мы станем свидетелями новой серии дуэли португальца и итальянца.

Примирения, скорее всего, не будет. По крайней мере, со стороны Конте подобной инициативы ждать не стоит. Он еще не отошел от обидного исхода матча с «Барсой». Настроение Антонио поднимет лишь победа на «Олд Траффорд» — тогда ситуация в таблице АПЛ станет для «синих» более комфортной, а разговоры о возможном увольнении менеджера на время утихнут.

Сделать это, правда, будет не так уж просто. «МЮ» дома теряет очки лишь по большим праздникам и очень мало пропускает — всего два мяча за последние шесть матчей.

Уверены, что голевой феерии не будет и сегодня. Уж очень высока цена ошибки.

Ставка: «МЮ» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,76.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Кубок английской лиги. Финал

В воскресенье будет сыгран первый финал в году — в решающем матче Кубка английской лиги «Арсенал» сразится с «МанСити».

Для обоих клубов неделя была неудачной. Лондонцы уступили на «Эмирейтс» дебютанту еврокубков «Эстерсунду» (1:2), хотя и прошли в 1/8 ЛЕ, а «горожане» сошли с дистанции в Кубке Англии, в меньшинстве пропустив решающий гол от Уилла Григга (того самого, который «on fire») из «Уигана».

7,87Экспресс

Ни то, ни другое катастрофой назвать нельзя, но ударом по самолюбию — вполне. Кто быстрее позабыл о случившемся, тот и возьмет трофей. Что-то подсказывает, что это будет клуб из Манчестера. Почему? У «Арсенала» нет Де Брюйне.

Ставим на победу «Сити» в результативном финале. Скучно не будет, друзья.

Ставка: победа «МанСити» и ТБ 2,5 за 2,13.

«Севилья» — «Атлетико»

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Севилья» отстает от четвертого места уже на 7 очков, а после этого тура отрыв может и вовсе стать катастрофическим. По силам ли «нервоинцам» обыграть нынешний «Атлетико»? Команда Винченцо Монтеллы — одна из тех, кто это прекрасно знает. Напомним, что совсем недавно «Севилья» дважды отправила «Атлетико» в нокаут в Кубке страны (2:1 в Мадриде и 3:1 дома).

Правда, это также значит то, что у «матрасников» есть должок, который они очень захотят вернуть уже в этом туре. «Атлетико» нужно продолжать погоню за «Барселоной» — терять очки сейчас нельзя.

Обе команды посреди недели провели матчи еврокубков, но у «Севильи» было на день отдыха больше. Подопечные Монтеллы в среду сыграли вничью с «МЮ» (0:0), а «Атлетико» на следующий день обыграл «Копенгаген» (1:0) в Лиге Европы.

Предположим, что поединок не будет слишком богат на события, а развязка пройдет во второй половине.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2,10.

Общий коэффициент – 7,87.

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