Прогнозы и ставки на футбол 22 февраля

«Динамо» (Киев) — АЕК

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Стоит признать, что счет первого матча в Греции был закономерным — и киевляне, и хозяева поля создали уж очень мало моментов у чужих ворот (особенно это касается подопечных Александра Хацкевича) и на победу не наиграли.

В минувший уик-энд «Динамо» стартовало в весенней части чемпионата победой над «Олимпиком» (1:0) — хозяева забили быстрый гол благодаря рикошету, после чего принялись удерживать минимальное преимущество. Но если в Греции такой поворот был логичным, то дома против седьмой команды таблицы — отнюдь. Атака «Динамо» выглядит действительно скудно — Мораес пока не тянет, а Мбокани пребывает не в той форме, чтобы в одиночку решать исход матча.

Вот и получается, что часто «бело-голубые» побеждают не «благодаря», а «вопреки».

Получится ли сегодня? Есть сомнения. АЕК, который на выходных устроил «головомойку» «Ксанти» (4:0 с хет-триком Огнена Враньеша) определенно способен забить в Киеве. И не раз.

Ставка: победа АЕКа или ничья за 1,95.

«РБ Лейпциг» — «Наполи»

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Наполи» показал, что делает ставку на чемпионат, еще на прошлой неделе. Маурицио Сарри выставил на игру с «быками» ближайший резерв, и результат не заставил себя ждать — только за первый тайм «Лейпциг» нанес почти в четыре раза больше ударов, чем лучшая команда Италии. Немцы не заметили пропущенного гола на старте второго тайма и реализовали два из своих многочисленных моментов — отличились Тимо Вернер и Брума. В концовке болельщики на переполненном стадионе в Неаполе были шокированы, когда Вернер оформил дубль (1:3).

После феерической победы в Италии «РБ» уступил во Франкфурте (1:2), но это поражение можно списать как раз на ЛЕ — немцы делают ставку на еврокубки.

5,04Экспресс

«Наполи» же, напротив, на выходных сыграл «основой» и прогнозируемо переиграл СПАЛ (1:0). Эта победа стала для неаполитанцев девятой кряду в чемпионате Италии (это клубный рекорд).

Очевидно, что «партенопейцы» не будут сдаваться на милость хозяевам в ответном поединке, но чуда от них ждать точно не стоит. И мотивация, и отдохнувшие лидеры, и домашние трибуны — все говорит в пользу Ральфа Хазенхюттля.

Ставка: обе команды забьют за 1,70.

«Аталанта» — «Боруссия» (Дортмунд)

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Аталанта» и «Боруссия» выдали настоящую феерию в Дортмунде, подарив болельщикам триллер с пятью забитыми мячами. «Шмели» мощно атаковали на протяжении стартовых 45 минут, но итальянцам повезло пропустить лишь однажды – на 30-й минуте отличился Андре Шюррле. После перерыва «Аталанта» провела несколько быстрых атак, которые завершились двумя голами Йосипа Иличича. Дортмунд после такого удара не расклеился – хозяев спас новичок Миши Батшуайи, который шикарно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол, а в компенсированное время оформил дубль.

На выходных «Боруссия» тем же составом победила одноклубников из Менхенгладбаха — это также говорит о том, что в Германии не делят турниры на важные и не очень.

«Аталанта», в свою очередь, потеряла очки расписав результативные 1:1 с «Фиорентиной», но с «виолой» играл «полурезерв».

Сегодня же вновь будут биться лучшие из лучших. И мы вправе ждать от этих ребят много голов.

Ставка: обе команды забьют за 1,52.

Общий коэффициент – 5,04.

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