Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Жозе Моуринью перед поездкой в Испанию победил на поле «Хаддерсфилда» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка, взяв реванш за обидные 1:2 образца октября прошлого года (в АПЛ). В отсутствие заболевшего Погба «МЮ» использовал победный рецепт двухнедельной давности — как и на «Олд Траффорд», первый гол с передачи Маты забил Лукаку. К финальному свистку у Ромелу на счету значилось уже 11 точных ударов в последних 10 кубковых играх, тогда как Мата перед уходом на перерыв лишился гола из-за вызвавшего негодование решения VAR зафиксировать у испанца офсайд. Впрочем, после перерыва манкунианцы все-таки взяли свое — Алексис Санчес организовал еще один мяч умчавшегося от защитников Лукаку. У чилийца, кстати, также потрясающая статистика в Кубке Англии – 16 матчей, 8 голов и 8 передач. Будет ли нечто подобное в Лиге чемпионов?

«Севилья» Винченцо Монтеллы на выходных также выполнила обязательную программу (2:1 на поле «Лас-Пальмаса»), по ходу которой отличились как не забивавший с 11 января Бен Йеддер, так и «будущая звезда всей лиги» Сарабия.

Учитывая, что и «дьяволы», и хозяева предстоящей дуэли пребывают в прекрасной форме, есть смысл поставить на...

Ставка: обе команды забьют за 1,85.

«Шахтер» — «Рома»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Шахтер» открыл весеннюю часть чемпионата Украины разгромной победой над «Черноморцем» (5:0). Героем встречи на ОСК «Металлист» стал Марлос — украинец бразильского происхождения без особых проблем разметал «моряков». Счет был открыт после подачи Марлоса с углового. Второй гол – итог высокого прессинга и великолепного крученного удара Марлоса. В третьем и пятом Марлос просто-таки выкладывал мяч под удары Феррейры и Коваленко. Второй гол самого Ромеро Бонфима – это образец индивидуального исполнения.

Очевидно, что в противостоянии против «Ромы» основные надежды болельщиков «горняков» будут связаны именно с этим парнем.

6,52Экспресс

«Рома» перед визитом в Харьков «перебоксировала» «Удинезе» (2:0). 10-ю подряд победу над «зебрами», что является клубным рекордом в Серии А, «волкам» принес набравший фантастическую форму турецкий вундеркинд Дженгиз Ундер. 20-летний нападающий в трех последних турах забил четыре мяча, причем три из них оказались победными, а субботний еще и исключительно красивым.

Также хотелось бы отметить, что Эусебио Ди Франческо предоставил отдых Коларову и Перотти. При этом в строй вернулись Де Росси, Наингголан и Пеллегрини. Сплошной позитив? Согласны, однако рассчитывать на легкую прогулку «Роме» все же не стоит. В нынешнем сезоне в Харькове уже проиграли «Наполи» и «МанСити». Возможно, на щите Украину покинет и другой итальянский клуб.

Ставка: обе команды забьют за 1,79.

«Леганес» — «Реал»

Чемпионат Испании. 16-й тур

Зинедин Зидан на выходных произвел ротацию и ожидаемо перешел с 4-3-3 на 4-4-2, выпустив на фланги Асенсио и Васкеса, а в пару к Роналду — Бейла. Также был предоставлен отдых Модричу — его сменил Ковачич. По первым минутам показалось, что у гостей не будет никаких проблем с «Бетисом», а гол Асенсио лишь добавил уверенности в таком исходе, но не тут-то было. «Сливочные» снова наступили на те же грабли и после забитого гола сбавили «обороты», за что были молниеносны наказаны. Отдельные аплодисменты Хоакину — ветеран сделал оба гола «огурцов». Во второй половине Серхио Рамсо восстановил статус-кво, а после этого на поле начался твориться настоящий хаос. «Бетис» слишком рано поверил в себя и согласился на игру практически без центра поля. «Реал» почувствовал запах крови, взвинтил скорости и уничтожил дерзкого соперника — Асенсио и Роналду изменили 2:2 на 2:4. В концовке команды обменялись голами, установив окончательные 3:5.

«Реал» действительно вспомнил как забивать, за что заслуживает похвалы, однако это не отменяет того факта, что оборона «сливочных» все еще напоминает решето – в 10 последних матчах во всех турнирах мадридцы лишь раз сыграли «на ноль» и пропустили 15 мячей.

Так что шанс забить будет даже у скромного «Леганеса», который в прошлом туре «сгорел» «Жироне» 0:3.

Ставка: обе команды забьют за 1,97.

Общий коэффициент – 6,52.

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