Прогнозы и ставки на футбол 19 февраля

«Лацио» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. 25-й тур

Римский «Лацио» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент команда расположилась на пятой строчке, но проигрывает ближайшим конкурентам два и четыре очка соответственно.

Ситуация была бы еще лучшей, если бы «орлы» поочередно не проиграли «Милану» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Наполи» (1:4).

Прервать эту неприятную серию можно уже сегодня, тем более что соперник будет вполне подходящим. «Верона» борется за выживание, имеет проблемы с результативностью и ужасно играет в гостях.

Все указывает на то, что «Лацио» удастся вернуться на победный путь и продолжить борьбу за место в четверке сильнейших.

Ставка: победа «Лацио» с форой -1,5 за 1,58.

«Уиган» — «Манчестер Сити»

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Манчестер Сити» на данный момент является лучшей командой Англии, а, возможно, даже всей Европы. У себя в национальном первенстве подопечные Пепа Гвардиолы абсолютные хозяева положения. Отрыв от ближайшего преследователя уже настолько велик, что можно потихоньку готовиться к празднованию чемпионского титула.

В Лиге чемпионов дела идут не хуже. «Горожане» успешно преодолели групповой этап, а в первом матче 1/8 финала уничтожили «Базель» (4:0) на его поле, превратив ответную встречу в простую формальность.

Похоже, «Манчестер Сити» хочет выиграть все турниры, в которых участвует, и для этого есть все возможности, ведь пока в игре команды не наблюдается никакой усталости.

«Уиган», возможно, и крепкая команда, но он уж точно не сильнее «Базеля» или «Лестера», которым «горожане» отгружали по четыре-пять мячей. Что-то нам подсказывает, что вратарю хозяев сегодня придется несладко.

Ставка: тотал голов больше 3 за 1,57.

«Хетафе» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

Программа 24-го тура испанской Примеры закроется матчем «Хетафе» и «Сельты» — соседей по турнирной таблице.

На данный момент «Сельта» занимает 10-е место, а «Хатафе» — 11-е. Очевидно, что на еврокубки им претендовать сложно, но от этого борьба на футбольном поле никак не ослабнет.

4,14Экспресс

В этой паре сложно выделить явного фаворита, но мы все же отдадим преимущество хозяевам, которые в нынешнем сезоне просто замечательно играют при поддержке родных трибун, где они проиграли только «Севилье» (0:1), «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (1:2).

В чемпионате «Хетафе» не проигрывает с 6 января, когда оступился в гостях у «Атлетико» (0:2). Нам кажется, что у подопечных Пепе Бордаласа хорошие шансы завершить встречу в свою пользу.

Ставка: победа «Хетафе» с форой 0 за 1,67.

Общий коэффициент – 4,14.

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