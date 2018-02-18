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    Экспресс дня. «Милан» ждет испытание на прочность

    Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля

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    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Боруссия» М – «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

    В 23-м туре немецкой Бундеслиги нас ждет дерби двух «Боруссий» — Менхенгладбах на домашней арене примет Дортмунд.

    В целом обе команды испытывают проблемы в этом сезоне, особенно это касается «жеребят», которые болтаются в середине турнирной таблицы и, похоже, не претендуют на еврокубки.

    Знаковыми являются три предыдущие встречи, в которых менхенгладбахцы уступили «Айнтрахту» (0:2), «Лейпцигу» (0:1) и «Штутгарту» (0:1).

    У дортмундцев тоже сохраняются проблемы, но не в таком количестве. Подопечные Петера Штегера уже давно не проигрывают, а уход Пьера-Эмерика Обамеянга, видимо, не слишком ухудшил их атакующий потенциал.

    «Шмели» сыграют в гостях, но даже этот факт не помешает нам отнести их к фаворитам. Шансы на успех у них высоки.

    Ставка: победа «Боруссии» Д с форой 0 за 1,67.

    «Бетис» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

    Мадридский «Реал» после победы над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов едет в гости к «Бетису», который зарекомендовал себя как непростой соперник.

    Ближайшие события

    Недавно «зелено-белые» крупно проиграли «Барселоне» (0:5) и отдали три очка «Сельте» (2:3), но в других последних матчах побеждали, в том числе «Вильярреал» (2:1) и «Севилью» (5:3).

    Если говорить о «Реале», то он постепенно выбирается из кризиса. Да, его игре не хватает прежнего блеска, однако результат все же приходит.

    Букмекеры ожидают сверхрезультативной игры, но мы в этом не уверены, тем более что у «Реала» очень плотный график игр, который просто вынуждает играть рационально, не тратя лишних сил.

    Ставка: тотал голов меньше 4 за 1,90.

    «Милан» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии. 25-й тур

    Под руководством Дженнаро Гаттузо «Милан» начал возвращать былые позиции. Череда побед в последних матчах позволила «россонери» подняться на седьмое место в турнирной таблице и вернуться в борьбу за места в еврокубках.

    Впрочем, пока рано преувеличивать силу «Милана», который уверенно выиграл только у скромного СПАЛа (4:0), тогда как в других матчах довольствовался либо минимальной победой, либо ничьей.

    4,85Экспресс

    «Сампдория» — серьезный соперник для команды Гаттузо. Генуэзцы идут выше в турнирной таблице, они тоже редко проигрывают, к тому же играют значительно результативнее.

    Учитывая все вышесказанное, мы бы засомневались, что «Милан» сможет выиграть с разницей, большей чем один мяч.

    Ставка: победа «Сампдории» с форой +1,5 за 1,53.

    Общий коэффициент – 4,85.

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    Экспресс дня. «МЮ» прервет серию выездных пораженийПрогнозы и ставки на футбол 17 февраля
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  • Экспресс дня. «Милан» ждет испытание на прочность
  • 4,85
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