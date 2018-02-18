Прогнозы и ставки на футбол 18 февраля

«Боруссия» М – «Боруссия» Д

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

В 23-м туре немецкой Бундеслиги нас ждет дерби двух «Боруссий» — Менхенгладбах на домашней арене примет Дортмунд.

В целом обе команды испытывают проблемы в этом сезоне, особенно это касается «жеребят», которые болтаются в середине турнирной таблицы и, похоже, не претендуют на еврокубки.

Знаковыми являются три предыдущие встречи, в которых менхенгладбахцы уступили «Айнтрахту» (0:2), «Лейпцигу» (0:1) и «Штутгарту» (0:1).

У дортмундцев тоже сохраняются проблемы, но не в таком количестве. Подопечные Петера Штегера уже давно не проигрывают, а уход Пьера-Эмерика Обамеянга, видимо, не слишком ухудшил их атакующий потенциал.

«Шмели» сыграют в гостях, но даже этот факт не помешает нам отнести их к фаворитам. Шансы на успех у них высоки.

Ставка: победа «Боруссии» Д с форой 0 за 1,67.

«Бетис» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

Мадридский «Реал» после победы над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов едет в гости к «Бетису», который зарекомендовал себя как непростой соперник.

Недавно «зелено-белые» крупно проиграли «Барселоне» (0:5) и отдали три очка «Сельте» (2:3), но в других последних матчах побеждали, в том числе «Вильярреал» (2:1) и «Севилью» (5:3).

Если говорить о «Реале», то он постепенно выбирается из кризиса. Да, его игре не хватает прежнего блеска, однако результат все же приходит.

Букмекеры ожидают сверхрезультативной игры, но мы в этом не уверены, тем более что у «Реала» очень плотный график игр, который просто вынуждает играть рационально, не тратя лишних сил.

Ставка: тотал голов меньше 4 за 1,90.

«Милан» — «Сампдория»

Футбол. Чемпионат Италии. 25-й тур

Под руководством Дженнаро Гаттузо «Милан» начал возвращать былые позиции. Череда побед в последних матчах позволила «россонери» подняться на седьмое место в турнирной таблице и вернуться в борьбу за места в еврокубках.

Впрочем, пока рано преувеличивать силу «Милана», который уверенно выиграл только у скромного СПАЛа (4:0), тогда как в других матчах довольствовался либо минимальной победой, либо ничьей.

4,85Экспресс

«Сампдория» — серьезный соперник для команды Гаттузо. Генуэзцы идут выше в турнирной таблице, они тоже редко проигрывают, к тому же играют значительно результативнее.

Учитывая все вышесказанное, мы бы засомневались, что «Милан» сможет выиграть с разницей, большей чем один мяч.

Ставка: победа «Сампдории» с форой +1,5 за 1,53.

Общий коэффициент – 4,85.

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