Прогнозы и ставки на футбол 17 февраля

«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

Футболисты «Манчестер Юнайтед» отправились в гости к «Хаддерсфилд Таун» в плохом настроении, поскольку имеют на своем счету уже два выездных поражения подряд в Премьер-лиге.

«Красные дьяволы» умудрились проиграть «Тоттенхэму» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1), из-за чего безнадежно отстали от лидирующего «Манчестер Сити» и распрощались с надеждами на чемпионский титул.

Впрочем, горевать по этому поводу пока не стоит. Подопечным Жозе Моуринью важно собраться и вернуться на победный путь, ведь триумф в Кубке Англии стал бы неплохим утешением для руководства клуба.

Также «Юнайтед» важно ощутить вкус побед перед важным матчем с «Севильей» в Лиге чемпионов.

Очевидно, что Моуринью предоставит отдых некоторым ведущим игрокам, но даже резервисты «МЮ» значительно сильнее «Хаддерсфилда», который должны обыгрывать без особых проблем.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1 за 1,65.

«Шальке» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

«Шальке» и «Хоффенхайм» продолжают борьбу за место в еврокубках, но делают это с переменным успехом.

Команда из Гельзенкирхена в двух предыдущих турах проиграла «Вердеру» (1:2) и «Баварии» (1:2), ухудшив свое турнирное положение. В целом «Шальке» достойно сражается на своем поле, однако ему явно не хватает побед.

В подобной ситуации оказался и «Хоффенхайм», последняя победа которого над «Майнцем» (4:2) стала лишь слабым утешением на фоне регулярных ничьих и обидных поражений.

Очевидно, что обе команды довольно непредсказуемы, но вот желания побороться за еврокубки у них не отнять, в связи с чем они много забивают. Именно на данный факт мы и обратили внимание в рамках нашей ставки.

Ставка: обе команды забьют за 1,51.

«Малага» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

«Малага» остается главным аутсайдером испанской Примеры. Времени на то, чтобы избавиться от этого статуса, у «анчоусов» очень мало.

За последние два месяца «Малага» смогла набрать всего два очка, однако винить ее в нежелании продолжать борьбу за выживание никак нельзя. Подопечные Хосе Мануэля Гонсалеса Лопеса очень неуступчивы, особенно на своем поле, так что каждому из соперников приходится приложить массу усилий для достижения позитивного результата.

4,43Экспресс

«Валенсия» просто великолепно начала текущий сезон, некоторое время даже претендуя на чемпионский титул. Впрочем, со временем все вернулось на свои места.

Да, «летучие мыши» остаются в тройке, но былого блеска в их игре больше нет, а каждая новая победа дается все тяжелее и тяжелее. Нам кажется, что их визит в Малагу не станет легкой прогулкой.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1,78.

Общий коэффициент – 4,43.

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