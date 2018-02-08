ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. «Барселона» подтвердит статус фаворита на «Месталье»

    Прогнозы и ставки на футбол 8 февраля

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Габриэль и Луис Суарес
    Габриэль и Луис Суарес

    «Фейеноорд» — «Гронинген»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. 22-й тур

    «Фейеноорд» и «Гронинген» закроют программу 22-го тура чемпионата Нидерландов по футболу, проведя матч на стадионе «Де Куйп».

    Подопечные Джованни ван Бронкхорста в нынешнем сезоне играют с переменным успехом, занимая лишь пятое место в турнирной таблице.

    Команда из Роттердама действует результативно, но и пропускает едва ли не в каждом туре, особенно в этом году, когда ей ни разу не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Если говорить о «Гронингене», то он находится во второй части турнирной таблицы, поэтому не претендует на попадание в еврокубки. В трех последних выездных матчах команда без шансов проиграла «Эксельсиору» (0:2) и «Витессу» (0:2), а также разошлась миром со скромным «Виллемом II» (1:1).

    У «Фейеноорда» случаются провалы, но на своем поле он, как правило, серьезных ошибок не допускает, поэтому мы бы поставили на него.

    Ставка: победа «Фейеноорда» с форой -1,5 за 1,70.

    «Брюгге» — «Стандард»

    Футбол. Кубок Бельгии. 1/2 финала

    Ответный матч 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу практически лишен интриги, поскольку в первой игре «Брюгге» потерпел сокрушительное поражение 1:4, забив единственный гол под занавес встречи.

    Ближайшие события

    «Стандард» действительно играл лучше, поэтому заслужил победу, которая максимально приблизила команду из Льежа к финалу.

    Однако давайте не забывать, что «Брюгге» является лидером нынешнего чемпионата Бельгии, а в прошлом году он обыгрывал тот же «Стандард» со счетом 4:0.

    Если «черно-синим» и не удастся совершить камбек, то хотя бы реабилитироваться перед своими болельщиками они просто обязаны.

    В данном случае мы бы ставили на тотал. Голов должно быть много, ведь «Брюгге» сыграет открыто, а у «Стандарда» будут шансы на контратаках.

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,62.

    «Валенсия» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

    В ответном полуфинале Кубка Испании «Барселона» постарается подтвердить статус фаворита в противостоянии с «Валенсией».

    На «Камп Ноу» каталонцы одержали минимальную победу благодаря голу Луиса Суареса. Тогда «летучие мыши» сыграли максимально закрыто, но действовать в подобном ключе на «Месталье», наверное, нет никакого смысла.

    4,59Экспресс

    «Валенсии» в любом случае нужно забивать, что ставит «Барселону» в выигрышное положение. «Сине-гранатовые» своими быстрыми контратаками затерзают оборону соперника, которой сложно будет действовать безошибочно.

    Нам кажется, что шансов у нынешней «Валенсии», которая выдохлась после успешного старта сезона, практически нет. Нужно ставить на гостей.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1,67.

    Общий коэффициент – 4,59.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. «Тоттенхэму» нужно играть в экономном режимеПрогнозы и ставки на футбол 7 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» подтвердит статус фаворита на «Месталье»
  • 4,59
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов