Прогнозы и ставки на футбол 8 февраля

«Фейеноорд» — «Гронинген»

Футбол. Чемпионат Нидерландов. 22-й тур

«Фейеноорд» и «Гронинген» закроют программу 22-го тура чемпионата Нидерландов по футболу, проведя матч на стадионе «Де Куйп».

Подопечные Джованни ван Бронкхорста в нынешнем сезоне играют с переменным успехом, занимая лишь пятое место в турнирной таблице.

Команда из Роттердама действует результативно, но и пропускает едва ли не в каждом туре, особенно в этом году, когда ей ни разу не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Если говорить о «Гронингене», то он находится во второй части турнирной таблицы, поэтому не претендует на попадание в еврокубки. В трех последних выездных матчах команда без шансов проиграла «Эксельсиору» (0:2) и «Витессу» (0:2), а также разошлась миром со скромным «Виллемом II» (1:1).

У «Фейеноорда» случаются провалы, но на своем поле он, как правило, серьезных ошибок не допускает, поэтому мы бы поставили на него.

Ставка: победа «Фейеноорда» с форой -1,5 за 1,70.

«Брюгге» — «Стандард»

Футбол. Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу практически лишен интриги, поскольку в первой игре «Брюгге» потерпел сокрушительное поражение 1:4, забив единственный гол под занавес встречи.

«Стандард» действительно играл лучше, поэтому заслужил победу, которая максимально приблизила команду из Льежа к финалу.

Однако давайте не забывать, что «Брюгге» является лидером нынешнего чемпионата Бельгии, а в прошлом году он обыгрывал тот же «Стандард» со счетом 4:0.

Если «черно-синим» и не удастся совершить камбек, то хотя бы реабилитироваться перед своими болельщиками они просто обязаны.

В данном случае мы бы ставили на тотал. Голов должно быть много, ведь «Брюгге» сыграет открыто, а у «Стандарда» будут шансы на контратаках.

Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1,62.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

В ответном полуфинале Кубка Испании «Барселона» постарается подтвердить статус фаворита в противостоянии с «Валенсией».

На «Камп Ноу» каталонцы одержали минимальную победу благодаря голу Луиса Суареса. Тогда «летучие мыши» сыграли максимально закрыто, но действовать в подобном ключе на «Месталье», наверное, нет никакого смысла.

4,59Экспресс

«Валенсии» в любом случае нужно забивать, что ставит «Барселону» в выигрышное положение. «Сине-гранатовые» своими быстрыми контратаками затерзают оборону соперника, которой сложно будет действовать безошибочно.

Нам кажется, что шансов у нынешней «Валенсии», которая выдохлась после успешного старта сезона, практически нет. Нужно ставить на гостей.

Ставка: победа «Барселоны» за 1,67.

Общий коэффициент – 4,59.

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