Прогнозы и ставки на футбол 7 февраля

«Шальке» — «Вольфсбург»

Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала

«Шальке» на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Пока команда из Гельзенкирхена движется по турнирной сетке довольно успешно, ведь в трех сыгранных матчах пропустила всего один гол.

В Бундеслиге у подопечных Доменико Тедеско выходит не все, но они при этом находятся на высоком пятом месте, так что при успешном завершении сезона могут даже рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов.

В то же время «Вольфсбург» в Кубке Германии играет скромно. Он одержал две минимальные победы, а в предыдущем раунде лишь в овертайме дожал «Нюрнберг».

Это можно объяснить тем, что основное внимание «волки» уделяют национальному первенству, где они находятся вблизи зоны вылета.

Учитывая тот факт, что уже на выходных «Вольфсбург» ждет очень важный выезд в Бремен, мы бы сделали ставку на «Шальке».

Ставка: победа «Шальке» за 1,75.

«Тоттенхэм» — «Ньюпорт Каунти»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

Лондонский «Тоттенхэм» сам усложнил себе жизнь, когда две недели назад сыграл вничью с «Ньюпорт Каунти» (1:1) и теперь вынужден проводить переигровку на своем поле.

С момента первого матча «шпоры» провели две тяжелейшие игры. В первой из них они обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0), а во второй разошлись миром с «Ливерпулем» (2:2), потратив довольно много сил.

Далее команду Маурисио Почеттино ждут встречи с «Арсеналом» и «Ювентусом», так что тратить лишнюю энергию сегодня они не имеют права.

Что касается «Ньюпорта», то он в своей второй лиге идет в середине турнирной таблице, поэтому должен настроиться на очередной серьезный бой.

Ставка: победа «Ньюпорта» с форой +3,5 за 1,46.

«Севилья» — «Леганес»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала

«Севилья» и «Леганес» в матче на «Рамон Санчес Писхуан» поборются за путевку в финал Кубка Испании. Их первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Очевидно, что фаворитом считается «Севилья», ведь она сыграет на своем поле, да и в испанской Примере она занимает высокое шестое место.

5,36Экспресс

Однако мы бы не сбрасывали со счетов «Леганес», который достойно смотрелся в первом матче. Не забываем и о том, что именно эта команда выбила из Кубка Испании мадридский «Реал».

В игре «Севильи» заметны признаки кризиса. Андалузцы в последнее время часто проигрывают, а несколько дней назад и вовсе были уничтожены «Эйбаром» (1:5). Мы не удивимся, если им не удастся преодолеть полуфинальный рубеж.

Ставка: победа «Леганеса с форой +1» за 2,10.

Общий коэффициент – 5,36.

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