Прогнозы и ставки на футбол 6 февраля

«Бур-ан-Бресс Перонна» — «Марсель»

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

Представитель второго по силе дивизиона Франции успел выбить уже четырех соперников в этом розыгрыше Кубка. Если в первых трех раундах клуб из Перонны прошел команды из низших лиг, то в 1/16 смог выбить «Тулузу». Обыграв их на своем поле со счетом 2:0.

В Лиги 2 «Бур-ан-Бресс Перонна» расположился в зоне вылета. После 24-х игр футболисты Маггьоре смогли заработать только 20-ть баллов.

«Олимпик» на данный момент занимает второе место в первенстве Франции. «Бело-голубые» положили в свою копилку 51-н балл в 24-х поединках. До первого места — 11-ть очков.

«Провансальцы» прошли два раунда в Кубке Франции. В этом розыгрыше они еще не пропускали голов. «Марсель» имеет восьмиматчевую серию без поражений. В этих поединках он одержал семь побед.

Скорее всего, у «южан» не будет проблем в этой игре.

Ставка: победа «Марселя» за 1,33.

«Осер» — «Лез Эрбье»

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

Подопечные Пабло Корреа не знают горечи поражений уже в семи матчах подряд. Одержав в этих встречах пять побед. В Лиги 2 «бургундцы» сейчас идут на 11-м месте имея в своем активе 30-ть очков.

«Осер» успел убрать со своего пути уже четырех оппонентов. В предыдущем раунде победил «Нант» на его поле со счетом 4:3.

Клуб из третьего по силе дивизиона занимает в своей лиге предпоследнее место. «Лез Эрбье» набрал 19-ть очков в 19-ти играх.

«Красные» в этом розыгрыше Кубка Франции прошли уже четыре раунда. Но все соперники представляли низшие дивизионы.

«Бургундцы» обязаны проходить в следующий раунд. Аутсайдер Насьональ, скорее всего, не доставит им проблем.

Ставка: победа «Осера» за 1,55.

«Сошо» — ПСЖ

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

«Львы» на своем поле в 1/8 финала Кубка примут звездный ПСЖ. Футболисты из Монбельяра уже пять матчей как не проигрывают. Победив в четырех из них.

На данный момент «Сошо» расположился на 7-м месте. Заработав в этих встречах 40-к баллов. Команда Петера Цайдлера выбила уже четырех соперников в Кубке. Общий счет этих встреч 11:3.

Парижане прошли в Кубке Франции два раунда. Сумев забить в этих встречах 10-ть мячей. В чемпионате ПСЖ уверенно лидирует. Ближайший преследователь отстает от них на 11-ть баллов.

«Красно-синие» безусловные фавориты предстоящего поединка. Но на их победу предлагают только коэффициент в 1,15. Поэтому предлагаем поставить с форой (-2).

Ставка: победа ПСЖ в форой (-2) за 1,67.

Общий коэффициент – 3,44.

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