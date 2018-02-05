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    Экспресс дня. «Челси» не имеет права на ошибку

    Прогнозы и ставки на футбол 5 февраля

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    Эден Азар
    Эден Азар

    «Лацио» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 23-й тур

    Римский «Лацио», занимающий высокое третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, на своем поле примет «Дженоа».

    «Орлы» практически безнадежно отстали от лидирующих «Наполи» и «Ювентуса», однако не могут чувствовать себя комфортно в призовой тройке, поскольку их позициям угрожают «Интер» и «Рома».

    В целом нынешний сезон складывается для подопечных Симоне Индзаги хорошо. Очки они теряют редко, а проигрывают и вовсе только признанным фаворитам.

    В то же время «Дженоа» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице находясь вблизи зоны вылета. Две последние встречи команда проиграла, да и в гостях она редко набирает очки.

    Нам кажется, что сегодня победа останется за «Лацио», который должен реабилитироваться за недавнее поражение от «Милана», а также увеличить отрыв от ближайших преследователей.

    Ставка: победа «Лацио» за 1,47.

    «Уотфорд» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 26-й тур

    В заключительном матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» отправится в гости к «Уотфорду».

    Ближайшие события

    В четырех крайних турах «синие» смогли одержать всего одну победу, а на прошлой неделе и вовсе умудрились на своем поле крупно проиграть «Борнмуту» (0:3).

    Череда неудач привела к тому, что команда выпала из тройки сильнейших в турнирной таблице. Если так пойдет и дальше, то команда Антонио Конте может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    У «Уотфорда» дела идут еще хуже. В этом году команда еще не побеждала, набрав всего два очка. Кроме того, «шершни» довольно много пропускают, что негативно сказывается на результатах.

    В противостоянии двух кризисных команд отдадим преимущество «Челси», который традиционно успешно играет с «Уотфордом», а также не имеет права на очередную ошибку.

    Ставка: победа «Челси» с форой -1 за 2,10.

    «Лас-Пальмас» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании. 22-й тур

    Чемпионат Испании приготовил нам на закуску встречу двух аутсайдеров первенства. Их «матч жизни» состоится на стадионе «Гран Канария».

    «Лас-Пальмас» занимает 19-е место в турнирной таблице. «Островитяне» недавно преподнесли сюрприз, обыграв «Валенсию» (2:1), но в целом их результаты не впечатляют, особенно это касается голов, которых в 21 матче было забито всего 16.

    4,50Экспресс

    «Малага» расположилась на самом дне в турнирной таблице. Эта команда не знает вкуса побед с 10 декабря прошлого года, когда каким-то чудом обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).

    В последнее время «анчоусам» удалось наладить игру в обороне, вот только проблемы в атаке никуда не делись.

    Учитывая важность результата, команды должны подойти к игре с максимальной концентрацией. Вряд ли кто-то будет сильно рисковать, поэтому мы ждем больше силовой борьбы, чем голов.

    Ставка: тотал голов меньше 3 за 1,46.

    Общий коэффициент – 4,50.

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    Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля
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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси» не имеет права на ошибку
  • 4,50
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