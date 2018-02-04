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    Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»

    Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля

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    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен
    theguardian.com
    Голы в Ливерпуле, Барселоне и Монако.

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    Чемпионат Англии. 26-й тур

    Ближайшие события

    «Тоттенхэм» перед поездкой на «Энфилд» отправил своеобразное послание Юргену Клоппу, деклассировав «Манчестер Юнайтед» в его же логове — «дьяволы» выглядели хуже соперника от первой и до последней минуты, и их счастье, что дело не закончилось совсем уж неприятным погромом. Да, можно сколько угодно говорить о том, что гол Эриксена был забит не по правилам, но факт остается фактом — и Моуринью, и его звездные игроки, простите, облажались.

    «Ливерпуль» посреди недели также победил, отгрузив три безответных мяча в ворота терпящего бедствие «Хаддерсфилда». Команда Юргена Клоппа, уступившая в двух последних матчах, еще до перерыва отправила в ворота Йонаса Лессля два мяча, а после оного без особых проблем довела дело до победы, забив еще разок (Салах реализовал пенальти, отличившись в 26-й раз в сезоне).

    Что ждать от команд со столь сумасшедшим атакующим потенциалом? Очевидно, что голов сегодня будет много. Как, например, в матче первого круга, когда «шпоры» разбили «красных» со счетом 4:1.

    Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,76.

    «Эспаньол» — «Барселона»

    Чемпионат Испании. 22-й тур

    Кике Санчес Флорес имеет опыт победы над самым принципиальным противником — совсем недавно его «Эспаньол» обскакал соседей со счетом 1:0. Правда, в ответной встрече «сине-гранатовые» взяли свое, победив 2:0.

    Скорее всего, Месси и Ко не будет просто и сегодня. Если «Эспаньол» всю неделю отдыхал, то «Барса» в четверг бодалась с «Валенсией» в Кубке короля — единственный гол Луиса Суареса организовали без участия вышедшего на замену Филиппе Коутиньо: сработал треугольник Иньеста – Альба – Месси. После их комбинации Суаресу надо было только успеть подставить голову. Итог — 16-й мяч уругвайца в последних 16 матчах. Впечатляет? И нас тоже. А еще то, что «Барса» при Эрнесто Вальверде стала командой вторых таймов — 58 из 86 голов каталонцы забили во вторых 45-минутках. Почти 72% мячей в Примере, почти 78% – в Европе.

    6,05Экспресс

    Очевидно, что «Барса» не будет выглядеть уж слишком свежо, но длинная скамейка «блаугранас» поможет Вальверде взять очередные три очка. Тот же Филиппе Коутиньо, который в предыдущих матчах выглядел бледно, должен найти свою игру. А каталонское дерби – отличный способ сгладить первое впечатление.

    Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2,5 за 2,00.

    «Монако» — «Лион»

    Чемпионат Франции. 24-й тур

    На «Луи II» «Монако» и «Лион» разыграют вторую строчку турнирной таблицы.

    Монегаски в прошлом туре выдали провальный матч в Марселе, но удержали ничью (2:2), а посреди недели обыграли «Монпелье» (2:0) в полуфинале Кубка французской лиги. И в первом, и во втором случае все решила разница в эффективности в чужой штрафной. Например, «паладины» все свои моменты загубили, тогда как Радамель Фалькао дважды был точен – сперва эффектно пробил слету после рейда и падения Сидибе, а затем замкнул на дальней штанге точный прострел от Лопеша.

    «Лион» в минувший уик-энд неожиданно проиграл на поле «Бордо» (1:3), видимо, переоценив собственные силы после победы над ПСЖ (2:1).

    К игре в княжестве «ткачи» подойдут во всеоружии, однако и «Монако» вряд ли захочет сдаваться на милость. Ждем много борьбы и много голов.

    P.S. В предыдущих пяти встречах этих команд было забито 24 мяча.

    Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,72.

    Общий коэффициент – 6,05.

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    Экспресс дня. Уолкотт возвращается на «Эмирейтс»Прогнозы и ставки на футбол 3 февраля
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  • Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»
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