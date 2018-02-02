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    Экспресс дня. Есть ли жизнь без Пьера?

    Прогнозы и ставки на футбол 2 февраля

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    Роман Бюрки
    Роман Бюрки
    bvb.de
    Каким получится первый матч «Боруссии» без африканского голеадора?

    «Кельн» — «Боруссия» Д

    Чемпионат Германии. 21-й тур

    Ближайшие события

    Худшая команда Бундеслиги (если смотреть в турнирную таблицу) ныне пребывает в прекрасной форме — «Кельн» завершил 2017-й год победой над «Вольфсбургом», а в трех стартовых турах 2018-го взял 7 очков и сократил отставание от спасительного 15-го места до 7 пунктов. Все могло быть еще лучше, но в прошлом туре «козлы» оступились в игре с «Аугсбургом» (1:1). Хозяева атаковали много и разнообразно, имели массу моментов, но смогли забить лишь раз, а во второй половине пропустили после розыгрыша углового и в итоге довольствовались всего одним очком.

    «Боруссия» в прошлом туре вновь выглядела серо и непрезентабельно, несмотря на неожиданный выход Пьера-Эмерика Обамеянга в стартовом составе. Болельщики встретили габонца баннером с текстом «Никто не значит больше, чем клуб», и нападающий ответил взаимностью, выдав безликий матч. Итог — 2:2, но могло быть и хуже, поскольку Толян спас для «шмелей» один балл уже в компенсированное время. Отдельного внимания заслуживает очередной ляп от Романа Бюрки — голкипер пропустил с 40 метров.

    Для Дортмунда это худшее начало второй части сезона за девять лет: три ничьи в трех матчах и ноль мысли в атаке.

    Перед поездкой в Кельн «Боруссия» потеряла Ярмоленко и не может рассчитывать на Шмельцера, Филиппа и Дурма. Ну и Обамеянга с Бартрой, конечно же. Как думаете, способны ли «черно-желтые» в таком состоянии взять три очка на поле аутсайдера, который набрал крейсерский ход?

    Ставка: победа «Кельна» или ничья за 1,90.

    «Реал Сосьедад» — «Депортиво»

    Чемпионат Испании. 22-й тур

    «Реал Сосьедад» может похвастать четырехматчевой серией поражений (все — в январе), «Депортиво», испытывающий серьезные кадровые проблемы, не побеждает уже шесть туров — с середины декабря клуб из Ла-Коруньи проиграл четыре раза, в том числе 0:4 «Барселоне» и 1:7 «Реалу».

    Весело? Не то слово.

    5,43Экспресс

    Баски на своем поле очень редко пропускают меньше двух мячей, «бело-голубые» в гостях лишь по большим праздникам достает из собственных ворот меньше двух.

    «Депортиво» находится в зоне вылета, и ему, казалось бы, нужнее. Но вряд ли повышенная мотивация скажется на результате. Уверены, что для гостей он будет плачевным.

    Но поставим все же на «верх». Голов также будет достаточно.

    Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 за 1,71.

    «Марсель» — «Мец»

    Чемпионат Франции. 24-й тур

    В январе «Марсель» выдал невероятную по своим меркам серию из пяти матчей без пропущенных голов, но поединок с «Монако» вернул все на круги своя. Адиль Рами и Роланду постоянно проигрывали в ногах игрокам «Монако», плохо реагировали на отскоки, финты и были хуже в воздухе. Все это закономерно закончилось двумя пропущенными голами, но могло быть и еще хуже, если бы судьи засчитали мяч Жемерсона.

    А вот Валер Жермен выдал прекрасный матч — экс-игрок «Монако» отменно взаимодействовал с остальными игроками атаки «Марселя», здорово цеплялся за мяч, отходил на фланг и эффективно отрабатывал в обороне. Два отбора, две ключевые передачи, четыре выигранные верховые мячи, семь ударов – в тот вечер он занимался практически всем.

    Если Валер сыграет так же в пятницу, а Рами и Роланду не «привезут» в свои ворота пару мячей, то «Марсель» возьмет три очка. Сомнений в победе третьей команды таблицы над 20-й практически нет.

    Ставка: победа «Марселя» с форой -1,5 за 1,67.

    Общий коэффициент – 5,43.

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    Экспресс дня. Второй экзамен МарселиноПрогнозы и ставки на футбол 1 февраля
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