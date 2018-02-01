Прогнозы и ставки на футбол 1 февраля

«Барселона» — «Валенсия»

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

«Барселона» перед важным кубковым матчем с «Валенсией» неожиданно пощекотала нервишки своим болельщикам, одержав волевую победу над «Алавесом» — 2:1. «Сине-гранатовые» пропустили в середине первого тайма и не могли отыграться аж до 72-й минуты. Свое слово сказали замены Эрнесто Вальверде — с выходом Альбы вместо Диня появилась уверенность за левый фланг защиты, появление Роберто вместо Семеду мобилизовало правый край, а вышедший вместо Коутиньо Алькасер заработал фол, после которого Месси забил победный мяч.

А вот «Валенсия» вновь разочаровала — на этот раз «мышки» попали под каток мадридского производства (1:4). Злость «Реала» за позорный вылет из Кубка Испании была отчетливо видна на «Месталье», которую мадридцам наконец удалось расколдовать – за три последних сезона они ни разу не побеждали в Валенсии, но на этот раз отгрузили сопернику аж четыре мяча. Кстати, до этого «Валенсия» уступила...«Алавесу». Правда, лишь в основное время — в серии пенальти подопечные Марселино все же дожали басков.

С одной стороны, выход в кубковый полуфинал для «Валенсии» – большой праздник и шанс впервые за 10 лет добраться до решающего матча и побороться за трофей. С другой – графику «мышей» не позавидуешь. 27 января игра с «Реалом», 31-го – против «Барселоны» в Кубке, 4 февраля – с «Атлетико», 7-го – снова против «Барселоны». «Зимняя сессия» валенсийцев из четырех серьезных экзаменов стартовала неудачно.

Уверены, что ничего хорошего «Валенсию» не ждет и на «Камп Ноу».

P.S. Все помнят, как завершилась прошлая полуфинальная дуэль этих команд в Барселоне в феврале 2016-го? 7:0 в пользу хозяев с покером Суареса и хет-триком Месси.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,66.

«Виллем II» — «Рода»

Кубок Нидерландов. 1/4 финала

В Тилбурге встретятся два аутсайдера голландской Эредивизи — «Виллем II» и «Рода».

И южане, и трехцветные одержали в чемпионате всего по 4 победы и сейчас плетутся в зоне вылета и возле оной. Дела «Виллема II» идут чуть лучше исключительно благодаря удачному отрезку с сентября по октябрь и в декабре — в первом случае команда одержала три победы в чемпионате (в том числе 3:1 против «Роды»), а во втором отметилась пятиматчевой серией без поражений. В остальном же — швах.

5,59Экспресс

Впрочем, как и у «Роды». Меньше южан (20) забила только «Спарта» (16), а больше пропустили (42) лишь два клуба — та же «Спарта» (43) и... «Виллем II» (43).

Чего ждать от дуэли двух коллективов, для которых единственной отрадой в сезоне может стать как раз кубок? Борьбы, эмоций и голов.

Ставка: обе команды забьют за 1,70.

«Коньяспор» — «Галатасарай»

Кубок Турции. 1/4 финала. Первый матч

Предпоследняя команда чемпионата Турции со второй худшей атакой (всего 19 забитых) на «Торку Арене» примет вторую, которая, в свою очередь, может похвастать лучшей атакой (43) и пятой лучшей обороной (23 пропущенных).

Очевидно, что на игре «Коньяспора» не лучшим образом сказались еврокубки — из-за не самой длинной «скамейки» и напряженного графика, в который вклинилась Лига Европы, «бело-зеленые» откровенно «посыпались». С конца сентября команда одержала лишь две победы в Суперлиге, потерпев аж семь поражений.

Есть ли у сегодняшнего «Коньяспора» шансы против «Галатасарая» Фатиха Терима? Есть, но минимальные.

Ставка: победа «Галатасарая» за 1,98.

Общий коэффициент – 5,59.

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