Прогнозы и ставки на футбол 31 января

«Челси» — «Борнмут»

Чемпионат Англии. 25-й тур

Антонио Конте продолжает искать забивного нападающего, хотя до закрытия трансферного окна в Англии осталось всего несколько дней. Зачем – непонятно. Миши Батшуайи вышел в основе в матче с «Ньюкаслом» и оформил дубль, а его команда победила 3:0, взяв своеобразный реванш за поражение от «Арсенала» (1:2) в Кубке лиги.

«Борнмут» на неделе не играл, но лишние дни отдыха вряд ли серьезным образом скажутся на перспективах «черриз» — команда Эдди Хау не побеждает в гостях с 4 ноября и при этом очень много пропускает (два от «Челси» в конце декабря, три от «Уигана» и четыре — от «МанСити»).

У Батшуайи, похоже, будет еще один шанс доказать свою профпригодность. Ставим на победу «синих».

Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 за 1,80.

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Манчестер Сити» в минувший уик-энд без проблем переборол «Кардифф» (2:0) в Кубке. Мечта Хосепа Гвардиолы о четырех трофеях за сезон жива – «горожане» все еще могут выиграть Лигу чемпионов, два Кубка и Премьер-лигу. Впрочем, настроение у испанского специалиста сейчас не лучшее — всему виной незасчитанный гол Бернарду Силвы и травма Лероя Сане.

«Вест Бромвич» также победил, сенсационно забив три мяча в ворота «Ливерпуля» на его же территории — 3:2. Хотя поначалу все было на руку «красным»: видеоарбитры посоветовали Посону отменить гол «дроздов», а спустя несколько минут – назначить пенальти в пользу гостей. Правда, Фирмино его не реализовал. Команда Юргена Клоппа к тому моменту «горела» 1:2 и до перерыва пропустила еще раз (дубль Родригеса и автогол Матипа). Во второй 45-минутке «красные» смогли лишь сократить отставание, но не более.

5,23Экспресс

Эта победа стала для 19-й команды таблицы третьей в четырех последних матчах. Можно ли говорить, что Алан Пардью нашел правильные слова? Удастся ли его подопечным стать авторами еще одной сенсации — теперь на «Этихаде»?

К сожалению, нет. Даже без Сане и Жезуса и не особо напрягаясь «горожане» способны взять три очка.

Ставка: победа «МанСити» и ТБ 2,5 за 1,58.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Манчестер Юнайтед» перед поездкой на «Уэмбли» размялся на скромном «Йовил Таун». Подопечные Жозе Моуринью уже по традиции провели занятие на парковке у отеля, а затем отгрузили четыре безответных мяча в ворота представителя 4-го по силе дивизиона страны. Отличный подарок «особенному» на 55-летие преподнес новичок Алексис Санчес — чилиец отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком встречи.

А вот «шпоры» не впечатлили. «Тоттенхэм» приехал в гости к «Ньюпорту», который еще пять лет назад играл в полулюбительской лиге. Главный тренер команды Майк Флинн накануне матча рассказал, что после победы над «Лидсом» в предыдущем раунде его телефон разрывался от звонков, поэтому, в случае успеха в игре со «шпорами», он выкинет трубку в реку. Мобильник выжил: «Ньюпорт» до 82-й минуты выигрывал, но все-таки получил гол от Гарри Кейна, а с ним — и переигровку. Очевидно, что Маурисио Почеттино с его кадровыми проблемами этому не был рад — лишний матч лондонцам сейчас точно не нужен.

Учитывая, что «МЮ» сейчас «в огне» (шесть игр «на ноль» и пять побед), а у хозяев есть Кейн, рискнем поставить на «обе команды забьют» за 1,84.

Ставка: обе команды забьют за 1,84.

Общий коэффициент – 5,23.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram