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    Экспресс дня. Без сенсаций

    Прогнозы и ставки на футбол 30 января

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
    liverpoolfc.com
    Дежурные победы «Ливерпуля» и «Пари Сен-Жермен».

    «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль»

    Чемпионат Англии. 25-й тур

    Ближайшие события

    На «Джон Смитс» встретятся два неудачника последних дней — «Хаддерсфилд» и «Ливерпуль». Юрген Клопп, как и обещал, выставил на кубковый матч с «Вест Бромвичем» основной состав. «Красные» быстро «навалились» на «дроздов» и вышли вперед уже на 6-й минуте, но радость болельщиков длилась недолго — спустя всего 78 секунд Джей Родригес восстановил статус-кво, а еще через 4 минуты вовсе вывел гостей вперед.

    После этого Роберто Фирмино не забил с «точки», а аккурат перед перерывом Жоэль Матип подправил мяч в свои ворота после не самого удачного удара Крейга Доусона с острого угла. Во второй 45-минутке мерсисайдцы усилиями Салаха один мяч отквитали, однако большего соперник им не позволил.

    Клопп после матча раскритиковал действия своей команды в обороне. Похоже, сегодня мы точно не увидим Матипа.

    «Хаддерсфилд», к слову, также едва не сел в лужу. В концовке матча Лукаш Юткевич из «Бирмингема» откровенно простил команду АПЛ, не сумев переиграть голкипера Джоэла Коулмэна, из-за чего встреча закончилась со счетом 1:1. Как и на «Энфилде», вперед вышли хозяева (Стив Мунье замкнул подачу Флорана Хадерджонажа ударом головой), однако Юткевич сумел сравнять счет, воспользовавшись подарком от центрбека «терьеров» Майкла Хефеле (напрашивается еще одно сравнение с мерсисайдцами).

    Очевидно, что обе команды сегодня постараются реабилитироваться, но получится это только у одной из них.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 1,95.

    «Аталанта» — «Ювентус»

    Кубок Италии. 1/2 финала

    Сенсационная «Аталанта» в субботу реабилитировалась за 0:1 от «Наполи», отгрузив три безответных мяча в ворота «Сассуоло». Гости владели преимуществом, которое абсолютно закономерно вылилось в голы: на 30-й минуте счет открыл Андреа Масьелло, замкнув головой подачу от Йосипа Иличича, а в концовке по мячу забили Брайан Кристанте и Ремо Фройлер.

    «Ювентус» в субботу также победил, пусть и не с такой разницей — 2:0 против «Кьево» на чужом поле. «Синьора» доминировала, но игра весьма предсказуемо, а голы пришли лишь во втором тайме и после второго удаления у соперников (к середине второй половины «Кьево» играл без Самюэля Бастьена и Фабрицио Каччаторе) — на 67-й минуте счет открыл Сами Хедира, а на 88-й все вопросы снял прервавший голевую «засуху» Гонсало Игуаин.

    6,61Экспресс

    Учитывая, что «Аталанта» пребывает в неплохой форме, и принимая во внимание статистику (два последних матча в Бергамо завершились со счетом 2:2), рискнем поставить на...

    Ставка: обе команды забьют за 2,08.

    «Ренн» — «Пари Сен-Жермен»

    Кубок французской лиги. 1/2 финала

    ПСЖ вслед за домашней победой над «Генгамом» (4:2) в Кубке Франции отгрузил сопернику четыре мяча и в чемпионате — пострадал «Монпелье» (4:0), который в нынешнем сезоне грандам еще не проигрывал. «Паладины» неожиданно вышли с четырьмя защитниками вместо обычных пяти, что существенно облегчило задачу фавориту. Хозяева забили уже на старте – Кавани записал на свой счет рекордный 157-й гол за ПСЖ, замкнув прострел от Рабьо. В дальнейшем подопечные Унаи Эмери оформили погром – сперва Неймар реализовал пенальти, затем Ди Мария забил в касание с паса Менье, а напоследок все тот же Неймар оформил дубль, забив в пустые ворота после отличных действий Кавани.

    Как думаете, есть ли против такого ПСЖ шансы у «Ренна», который совсем недавно (7 января, если точнее) «сгорел» столичным футболистам со счетом 1:6? А в минувший уик-энд умудрился проиграть «Дижону» (1:2). Тому самому, который ПСЖ «уничтожил» 8:0.

    Словом, сенсации здесь не будет.

    Ставка: победа ПСЖ и ТБ 2,5 за 1,63.

    Общий коэффициент – 6,61.

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